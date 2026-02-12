CULTURA
El concert solidari del Círcol i el musical ‘Gaudí’ es traslladen a firaReus
El moviment és conseqüència de la suspensió de l'activitat al Teatre Fortuny per motius de seguretat anunciada dimarts
El Teatre Fortuny va anunciar dimarts la suspensió temporal de l’activitat per poder dur a terme les actuacions necessàries per garantir la seguretat en matèria elèctrica i antiincendis. En conseqüència, el Consorci del Teatre Fortuny treballa per reubicar en diferents espais les funcions que hi estaven programades durant febrer. Després de conèixer l’ajornament de l’espectacle Revolució, dues propostes ja han trobat nova casa. El Concert Solidari de Carnaval del Círcol i el musical Gaudí es desenvoluparan a l’Auditori Antoni Gaudí, a les instal·lacions de firaReus.
El Concert Solidari de Carnaval, que anirà en benefici del Taller Baix Camp i serà protagonitzat per Gospel Hoppers, Susana Sheiman i Monica Green, mantindrà el dia i hora: divendres 13 de febrer, a les 20.30 hores. «Omplirem aquest auditori de solidaritat, de llum, d’il·lusió, perquè la gent del Taller Baix Camp fa mesos que està preparant aquest concert; segur que no els fallarem», va expressar la presidenta del Círcol, Patrícia Terradellas.
La ubicació serà l’únic canvi, també, del musical Gaudí, previst per al 19 de febrer a les 20.30 hores. L’Associació de Concerts de Reus recomana als assistents arribar amb temps a firaReus per facilitar una entrada esglaonada i una correcta reubicació a les localitats. Així mateix, informa que les entrades adquirides continuen sent vàlides i que, en cas que es desitgi comprar-ne de noves, encara es pot a través dels canals habituals.
En l’àmbit polític, el grup municipal de Junts per Reus ha denunciat que el tancament respon a una «manca de previsió intolerable». La seva portaveu, Teresa Pallarès, afirma que no és un accident aïllat, sinó el símptoma d’una «gestió deficient dels equipaments públics». «Si s’ha hagut de tancar així és perquè algú no ha fet la feina quan tocava», critica, tot apuntant que «les deficiències estructurals o tècniques no apareixen de la nit al dia». El govern municipal ha demanat la redacció d’un pla director per identificar les necessitats de l’espai.
Reus
El Concert Solidari de Carnaval del Círcol anirà en benefici del Taller Baix Camp
Sergi Peralta Moreno