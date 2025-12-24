SOCIETAT
El Concert Solidari de Carnaval del Círcol anirà en benefici del Taller Baix Camp
L'actuació, protagonitzada per Gospel Hoppers i les solistes Susana Sheiman i Monica Green, se celebrarà el 13 de febrer
El Concert Solidari de Carnaval del Círcol anirà en benefici del Taller Baix Camp. Amb el Teatre Fortuny com a escenari, els Gospel Hoppers seran els encarregats de seduir el públic, acompanyats per les veus de Susana Sheiman i Monica Green. «És un concert que ens fa molta il·lusió perquè és per una bona causa», va compartir la tresorera del grup, Carme Pellisa. Les entrades ja estan a la venda i es poden adquirir a taquilla o a la pàgina web del Teatre Fortuny.
La presidenta del Círcol, Patrícia Terradellas, va clamar que «per Nadal, regalem solidaritat». L'última edició del concert solidari va permetre recaptar 9.000 euros per a l'Associació d'Alzheimer i Altres Trastorns Neurocognitius de Reus i Baix Camp. «Esperem poder donar una quantitat similar», va desitjar Terradellas.
La presidenta del Círcol també va comentar que el Concert de Carnaval ja s'ha convertit en un «acte molt consolidat» i va recordar que, avui dia, s'organitza de bracet amb Rotary i la Fundació Teatre Fortuny.
