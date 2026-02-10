Judicial
FuneCamp recorrerà la decisió del Contenciós i defensa el model públic
Tres empreses privades havien presentat un recurs que denunciava competència deslleial
El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona ha decidit estimar el recurs presentat per les funeràries privades Mémora, FuneConca i Serveis Funeraris Pedrola Montbrió i anul·lar els acords plenaris dels ajuntaments de Reus, Salou, Vila-seca i Constantí que van permetre la constitució de FuneCamp, la funerària supramunicipal. La resolució, que ha avançat Crónica Global, també condemna els municipis promotors a pagar les costes del procés judicial. Això no obstant, FuneCamp ja ha anunciat que interposarà un recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. «FuneCamp considera que aquesta sentència, que no és ferma, no recull de manera adequada ni la realitat del projecte ni el marc legal que l’empara», apunten fonts de la societat. L’activitat no quedarà aturada.
La funerària supramunicipal, que expressa «el seu màxim respecte a les resolucions judicials», vol traslladar «un missatge de compromís amb la ciutadania i amb un model de servei funerari públic, proper, transparent i socialment responsable, pensat per garantir l’interès general i posar les persones al centre en moments especialment delicats». «L’empresa manté el convenciment que el projecte és legal i viable, avalat per informes tècnics i econòmics rigorosos, i continuaran treballant amb responsabilitat, rigor i respecte absolut a la legalitat en benefici del conjunt del territori», tanquen les fonts. L’última instància judicial, en cas que calgués, seria el Tribunal Suprem.
El sector privat al·lega que la prestació dels serveis funeraris públics i supramunicipals «no s’ajusta al dret», ja que la veu com a competència deslleial, i que tindrà «un impacte sense precedents en les empreses que operen actualment al sector», així com posa en dubte l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera. La seva reclamació se centra, especialment, en la memòria justificativa.
Mesures cautelars
Cal recordar que el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona va desestimar aplicar mesures cautelars, una decisió que va ser ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El TSJC va decidir no suspendre l’activitat en considerar que qualsevol suposat perjudici econòmic pot ser reparat i en observar «certa contradicció» en els arguments exposats a l’escrit d’apel·lació del recurrent, relatius a la capacitat d’assumir la quota prevista per FuneCamp. En paral·lel, permetia que continués endavant el projecte a l’espera de resolució del fons del litigi.
Primer any
FuneCamp va entrar en funcionament el juny del 2025 als municipis de Reus, Salou, Vila-seca i Constantí, amb la voluntat d’oferir un servei completament públic, sense mentalitat de guany empresarial, i amb unes tarifes reduïdes respecte del sector privat. En els mesos posteriors, Alcover i Castellvell del Camp van iniciar els tràmits per adherir-se a l’empresa supramunicipal.
