Reus supera la barrera dels 110.000 habitants gràcies al creixement migratori
És la primera vegada que s'arriba a la xifra segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística
Reus ha superat els 110.000 habitants. És més, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) apunten que, a data 1 de gener del 2025, s’ha arribat als 111.000 habitants, un 1,5% més que el 2024, i que ja s’albira el següent miler. És la primera vegada en la revisió anual dels portals estadístics que s’assoleix la xifra de 110.000 ciutadans. Addicionalment, segons dades de l’Ajuntament, a principis de febrer hi havia 114.213 habitants, dels quals 3.154 estan en procés de revisió.
El creixement de la població està vinculat amb la migració. El creixement natural és negatiu, ja que, el 2024, es van registrar 939 defuncions i només 826 naixements. D’altra banda, el saldo migratori és positiu, amb l’arribada de gent provinent d’altres punts de Catalunya, d’Espanya o de fora les fronteres estatals. L’any 2023, es van registrar més persones que marxaven a comunitats autònomes diferents que no pas les que arribaven. Això no obstant, el saldo de ciutadans de la resta de Catalunya, de la Unió Europea i del món era positiu, dada que significa més entrades que sortides.
La barrera de les 100.000 persones es va superar l’any 2006, en ple clímax de la bombolla immobiliària. La població va arribar als 107.770 individus el 2008 i va sumir-se en un descens prolongat que no va capgirar-se fins a la dècada del 2020. El rècord del 2008 no seria igualat o superat fins al 2023.
Per sexes, el 51,26% són dones, amb 57.212 individus. El 48,74% restant són homes. El grup d’edat de 65 anys o més ja representa vora un 20% del total de la ciutadania, mentre que els menors de 14 anys giren entorn el 15%.
Amb aquestes dades, Reus es consolida en la desena posició dels municipis més poblats de Catalunya, just per davant de Girona. A la província, només Tarragona compta amb més habitants (143.649). Les primeres posicions de la classificació les ocupen Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i Terrassa.
El regidor de Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern, Manel Muñoz, destaca que Reus «fa temps que s’ha consolidat com a ciutat de més de 100.000 habitants». Per a l’edil, hi ha «diversos factors» que expliquen el dinamisme demogràfic: «És una ciutat ben ubicada, amb una potent oferta cultural i de serveis i equipaments públics, que crea ocupació i que és referent en diferents sectors econòmics com el comerç, l’agroindústria i les empreses TIC».
A més, recorda que Reus «és la segona ciutat en ocupació TIC de Catalunya» i que la darrera data d’atur registrat a l’urbs, un 11,25%, és la més baixa des del 2007, en ple boom immobiliari, quan la taxa era del 9,98%. Així mateix, assenyala que s’està fent «una important aposta per captar i retenir talent, així com per esdevenir un pol d’atracció de noves activitats econòmiques del sud de Catalunya, però de forma sostenible i sense deixar ningú enrere».
