Via Pública
El Parc del Ferrocarril estrena el seu «gran Trenet» pels infants
Es va celebrar ahir una festa amb les famílies del barri
l El barri del Santuari de les Clarisses va viure ahir una jornada especial amb la festa d'inauguració de la nova àrea de jocs infantils al Parc del Ferrocarril amb un gran tren de fusta de 25 metres de llargada com a protagonista. Una jornada festiva que van viure més d'un centenar de persones entre famílies i els més petits van poder gaudir amb activitats, coca de sucre i jugant en el nou espai amb la presència de les autoritats municipals.
El president de l'Associació de Veïns del Santuari del Barri de les Clarisses, Ramón Palmerín, va valorar «molt positivament» el «gran Trenet»: «És una cosa que ajudarà a generar vida al barri. Renovar el parc ajuda a fer que molta més gent vingui al barri». A més, el Trenet se suma com a símbol del barri a la Còrdia, la geganta de l'entitat veïnal presentada en societat fa pocs mesos i que no es va voler perdre l'oportunitat de ballar en l'acte d'ahir. «Creiem que des de l'Associació estem fent bona feina. El barri està creixent i està viu», va cloure Palmerín. Redacció
