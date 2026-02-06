INVESTIGACIÓ
L'Eurecat busca voluntaris per a un estudi relacionat amb el mal de genoll
L'estudi 'Agartrosis' pretén testar un suplement nutricional per disminuir els dolors articulars
El centre tecnològic Eurecat Reus busca 80 voluntaris d’entre 40 i 70 anys amb dolor de genoll lleu i constant, per fer un estudi que avaluï l’efecte d’un suplement nutricional en la disminució dels dolors articulars. El projecte, anomenat Agartrosis, permetrà a tots aquells voluntaris que participin «beneficiar-se del seguiment especialitzat de nutricionistes en tres visites presencials a la seu d’Eurecat a Reus i una visita de seguiment telefònic, durant tres mesos, a més d’un estudi complet de composició corporal i de dues analítiques, a l’inici i al final de l’estudi», destaca la investigadora de la Unitat de Nutrició i Salut, Josefina Ruiz de Azua.
Per la seva banda, la responsable de la línia d’estudis clínics a la Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat, Anna Crescenti, indica que les molèsties articulars, com el dolor de genoll, «són una de les afeccions amb més prevalença a la població i representen una causa important de discapacitat, limiten la funció i la mobilitat i perjudiquen la qualitat de vida de la població adulta». L’estudi d’intervenció nutricional Agartrosis es durà a terme a les instal·lacions de la Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat a Reus, situades a l’avinguda de la Universitat, davant de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
Com participar
Els estudis clínics d’intervenció nutricional per a l’avaluació de la funcionalitat d’ingredients, suplements dietètics i productes per a la indústria alimentària permet avançar en una millora del benestar i la salut de les persones, alhora que en l’optimització de la competitivitat de les empreses agroalimentàries, biotecnològiques i farmacèutiques. Per formar part de l’estudi els participants hauran de complir alguns requisits com no presentar certes malalties, incloent-hi artrosis, artritis o osteoartrosi, no haver-se sotmès a operacions de genoll recentment i no consumir certs suplements. Els interessats a participar en l’estudi poden fer la inscripció en línia a través d’un formulari electrònic disponible a la pàgina web del centre tecnològic d’Eurecat, eurecat.org. Davant de qualsevol dubte respecte d’Agartrosis, poden traslladar qualsevol consulta a través de l’adreça electrònica estudis@eurecat.org o al telèfon 636 944 723.