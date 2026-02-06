Diari Més

L'Eurecat busca voluntaris per a un estudi relacionat amb el mal de genoll

L'estudi 'Agartrosis' pretén testar un suplement nutricional per disminuir els dolors articulars

Els dolors articulars són una de les afeccions més prevalents en la població adulta.

El centre tecnològic Eurecat Reus busca 80 voluntaris d’entre 40 i 70 anys amb dolor de genoll lleu i constant, per fer un estudi que avaluï l’efecte d’un suplement nutricional en la disminució dels dolors articulars. El projecte, anomenat Agartrosis, permetrà a tots aquells voluntaris que participin «beneficiar-se del seguiment especialitzat de nutricionistes en tres visites presencials a la seu d’Eurecat a Reus i una visita de seguiment telefònic, durant tres mesos, a més d’un estudi complet de composició corporal i de dues analítiques, a l’inici i al final de l’estudi», destaca la investigadora de la Unitat de Nutrició i Salut, Josefina Ruiz de Azua.

Per la seva banda, la responsable de la línia d’estudis clínics a la Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat, Anna Crescenti, indica que les molèsties articulars, com el dolor de genoll, «són una de les afeccions amb més prevalença a la població i representen una causa important de discapacitat, limiten la funció i la mobilitat i perjudiquen la qualitat de vida de la població adulta». L’estudi d’intervenció nutricional Agartrosis es durà a terme a les instal·lacions de la Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat a Reus, situades a l’avinguda de la Universitat, davant de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Com participar

Els estudis clínics d’intervenció nutricional per a l’avaluació de la funcionalitat d’ingredients, suplements dietètics i productes per a la indústria alimentària permet avançar en una millora del benestar i la salut de les persones, alhora que en l’optimització de la competitivitat de les empreses agroalimentàries, biotecnològiques i farmacèutiques. Per formar part de l’estudi els participants hauran de complir alguns requisits com no presentar certes malalties, incloent-hi artrosis, artritis o osteoartrosi, no haver-se sotmès a operacions de genoll recentment i no consumir certs suplements. Els interessats a participar en l’estudi poden fer la inscripció en línia a través d’un formulari electrònic disponible a la pàgina web del centre tecnològic d’Eurecat, eurecat.org. Davant de qualsevol dubte respecte d’Agartrosis, poden traslladar qualsevol consulta a través de l’adreça electrònica estudis@eurecat.org o al telèfon 636 944 723.

