Desempolsant disfresses i escalfant motors

La segona Cursa de Carnestoltes de la Crispeta bat rècord amb 450 participants i desenes de disfresses esbojarrades
450 corredors van formar part de la Cursa de Carnestoltes de la Crispeta, un esdeveniment esportiu i festiu que serveix per escalfar motors de cara a la disbauxa del següent cap de setmana. Dues icones de la lluita mexicana van sorprendre, figurant en la llista d’inscrits. Sin Cara i Octagón Jr van protagonitzar un veritable combat Iron Man, alternant els esprints amb el seu particular duel u contra u, però completament reglamentari, atès que no van abandonar el quadrilàter en cap moment i van ser seguits per un àrbitre i la seva inconfusible samarreta zebrada.
Si bé impossible d’assegurar, ja que el rostre sota la màscara és un dels secrets més ben guardats del wrestling professional, la complexió física dels gladiadors deixava entreveure que eren figurants, que havien emprat les vestimentes com a disfressa. I és que el principal atractiu de la cursa no era el caràcter competitiu, sinó ans al contrari: la voluntat de passar-s’ho bé. Personal de Renfe, un Tiranosaure Rex i la seva criatura, el gos Slinky de Toy Story, les anelles dels Jocs Olímpics, ampolles de Plim i uns karts RTV van completar un recorregut de cinc quilòmetres, al llarg del qual s’amagaven bosses de crispetes, de franc per als exploradors i cortesia de la casa. Evidentment, també hi hagué qui es prengué la prova com una oportunitat per testar les seves capacitats atlètiques i la seva equipació era la de runner, amb samarreta de tirants, pantalons curts i unes vambes. Els més ràpids de la jornada foren Hugo Domínguez, en categoria masculina, amb un temps de 16:19, i Angelina Díaz, en la secció femenina, amb 21:39. Marc Arriaza, Marc Perelló, Carla Gallego i Berta Aguilar completaren els podis.
Efemèride
La xifra de 450 participants va permetre trencar el rècord establert per la fita, amb 150 participants més que l’anterior edició. «La gent s’ha fet seva aquesta cursa i demostra que la Crispeta està aconseguint crear activitats que connecten amb la ciutadania i amb l’esperit festiu de la ciutat», assenyala Pol Clivillé, un dels organitzadors del certamen. I és que la Crispeta està enhorabona: la Cursa de Carnestoltes també marcava el punt d’aniversari del seu desè aniversari.
