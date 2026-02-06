Turisme
Les ciutats on podràs volar des de Reus amb Ryanair aquest 2026: Londres, Brussel·les o Dublín
La companyia ofereix rutes a Alemanya, Bèlgica, Irlanda, els Països Baixos o el Regne Unit des de març a novembre
Ryanair té previst iniciar la seva temporada de vols des de l’Aeroport de Reus el 3 de març amb la ruta directa a Dublín. Totes les rutes estaran disponibles de març a novembre, cobrint gran part de la temporada turística. De fet, dies després, es reprendran els vols cap a Shannon i als aeroports de Brussel·les-Charleroi i de Londres-Stansted.
A més d’aquestes ciutats, els viatgers des de Reus podran volar a Manchester, Birmingham i Liverpool i als aeroports d’East Midlands i de Leeds-Bradford al Regne Unit; a Eindhoven als Països Baixos; a l’aeroport de Düsseldorf-Weeze a Alemanya i a Cork a Irlanda.
D’altra banda, una altra de les companyies que dona servei a l’aeroport de Reus és Jet2, que aquesta temporada oferirà més de 200.000 seients cap al Regne Unit, incloent Anglaterra, Escòcia i Irlanda del Nord. Entre les seves novetats destaca la nova ruta directa a Londres-Gatwick, amb tres vols setmanals durant la temporada alta.
A més de Londres, Jet2 connectarà Reus amb altres ciutats com Manchester, Edimburg i Belfast, així com amb Birmingham, Bristol, Glasgow, Newcastle i Liverpool, completant un total de tretze destinacions durant la temporada que va de març a novembre.
La capital del Baix Camp també comptarà amb vols cap als aeroports de Leeds-Bradford, situat entre Leeds i Bradford, i d’East Midlands, entre Nottingham, Derbi i Leicester, ampliant les opcions per a aquells que viatgin des de Reus al Regne Unit.
Encara que estava previst un nou vol cap a Bournemouth, la manca d’aeronaus Airbus A321neo ha retardat la seva posada en marxa, encara que des de Jet2 es mantenen confiats que la ruta s’incorporarà més endavant, completant el seu pla d’expansió a Espanya.