Reus
Mala dinàmica trencada
El Reus supera el Porreres a l’Estadi en un partit espès que va trigar en resoldre
El Reus FC Reddis afrontava el partit a l’Estadi contra el Porreres amb l’exigència de tornar a guanyar i trencar la mala dinàmica dels últims partits. I així ho va fer, tot i que amb més patiment de l’esperat en un inici. Als roig-i-negres els va costar trobar el seu joc més associatiu i no va ser fins a la segona part que van poder trencar la igualada.
Marc Carrasco va decidir revolucionar una mica l’onze inicial. Céspedes va sumar la primera titularitat tenint protagonisme pel carril esquerre. Ricardo Vaz va començar des de la banqueta. El partit era de mastegar-lo. El Reus controlava el partit amb la pilota i el Porreres es mantenia en bloc baix a l’espera de contraatacs o una oportunitat a pilota parada. Ustrell, sempre actiu, lluitava i s’emportava duels. Al minut 11 el Reus va reclamar un penal a Carbia, però l’àrbitre valencià no el va xiular, mentre l’Estadi, que va aplegar 1.605 espectadors, es començava a impacientar. La gespa no ajudava a practicar el millor futbol i el Porreres era molt pràctic en els seus atacs, mentre els roig-i-negres buscaven retrobar-se amb el seu joc més elèctric i ofensiu. Sobretot ho intentava per l’esquerra quan Xavi Jaime connectava amb Céspedes. Però els de Carrasco abusaven de les pilotes llargues a Ustrell, mentre el Porreres creixia i De Tomás intentava una xilena a l’àrea de Pacheco.
A la segona part, millor
Benito va tocar poques pilotes a la primera part. Tot i així, les seves conduccions trencaven els defensors i generaven perill. Un rebuig a l’àrea el va recollir Toscano, que va tenir el gol amb un xut amb l’interior del peu. Si el Reus estava espès, fallant passades clares, l’àrbitre ho estava encara més i errava en moltes accions. Així va arribar el descans, on molt probablement Carrasco va esbroncar els seus futbolistes. Tot i això, com és habitual, no va fer canvis a la mitja part. I la represa no va arrencar bé. De Tomás es va fabricar ell sol un mà a mà contra Pacheco, que el porter local va aturar de manera salvadora. Els minuts passaven i el partit continuava espès. Carrasco ja preparava canvis quan va arribar el primer gol. Carbia va rescatar una bola i el seu xut va tocar el pal. El rebuig el va recollir Toscano de cap i la pilota va entrar a la xarxa. Un gol necessari per desenrocar un partit que s’havia complicat i molt. Vaz i Serrano van entrar al verd i van pressionar com llops.
Com acostuma a passar, la diana va revolucionar el partit, que va trencar. Els espais creixien i els dos conjunts tenien ocasions al contraatac. I els dos homes de refresc ho van veure a la perfecció. Serrano va recuperar la bola a camp propi, va conduir-la amb calma i va veure la desmarcada de Vaz. El portuguès, amb sang freda, va ajustar el xut i va fer esclatar l’Estadi. El Porreres va fer un pas endavant insuficient i el Reus estava còmode defensant i esperant l’oportunitat. Oscar Jiménez va debutar en els últims minuts i els reusencs van tenir oportunitats per fer algun gol més.