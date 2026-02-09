Seguretat
CSIF insisteix en la falta d'agents de la Guàrdia Urbana de Reus per actes multitudinaris
L'Ajuntament assegura que els actes de Carnaval «no perillen»
El sindicat de CSIF a l’Ajuntament de Reus continua insistint amb la falta d’agents de la Guàrdia Urbana per a cobrir el dispositiu de seguretat d’actes multitudinaris de la ciutat, alhora que garanteix el torn operatiu ordinari. Segons apunten, per la Cursa de Carnestoltes d’ahir 8 de febrer el dispositiu es va cobrir, a banda de voluntaris, Protecció Civil i vigilants de seguretat, amb agents del torn operatiu, deixant la resta de la ciutat «amb una sola patrulla». «Si per la cursa estan fent això, per Carnaval serà pitjor. Fa dues setmanes ho vam veure amb l’incendi de Cabo Norte o abans amb la manifestació per la zona de baixes emissions», lamenten.
Per la seva banda, fonts del consistori fan una crida a «la responsabilitat i a no alimentar intranquil·litat» i afirmen que els actes previstos per Carnestoltes «no perillen com tampoc la seguretat ciutadana de la ciutat». «La seguretat a la ciutat sempre ha estat una prioritat de l’actual equip de govern i ha de ser vetllada pels agents del cos de la Guàrdia Urbana», afegeixen, alhora que recorden que en el pressupost de 2026 l’àrea de despesa de seguretat ciutadana augmenta de 16,1 a 17,2 milions d’euros. A més, des de desembre mantenen reunions setmanals amb els sindicats pel desenvolupament «d’aspectes pendents» de l’annex de la Guàrdia Urbana.