Carnaval
La Cursa de Carnestoltes de La Crispeta de Reus bat rècords amb 450 participants
Els corredors més ràpids han estat Hugo Domínguez (16:19) en categoria masculina i Angelina Díaz (21:39) en categoria femenina
La Cursa de Carnestoltes de La Crispeta ha aplegat 450 corredors, aquest diumenge al matí, en la seva segona edició. La xifra és un rècord per l’entitat, amb 150 participants més que l’any passat. El creixement confirma la bona rebuda d’una proposta que combina esport, festa i esperit carnavalesc pels carrers de la ciutat.
«La gent s’ha fet seva aquesta cursa i demostra que La Crispeta està aconseguint crear activitats que connecten amb la ciutadania i amb l’esperit festiu de la ciutat», assenyala Pol Clivillé, un dels organitzadors de la cursa. Superherois, personatges de pel·lícula, animals, emperadors romans, crispetes, ampolles de Plim i disfresses d’allò més originals han omplert el centre de Reus durant un matí.
La cursa ha arrencat des del carrer del Fossar Vell i ha recorregut alguns dels espais més emblemàtics de la ciutat, com el Tomb de Ravals, el Mercat Central i la plaça Mercadal, convertint el centre de Reus en un autèntic escenari festiu.
Els més ràpids de la jornada
El primer classificat en categoria masculina ha estat Hugo Domínguez, amb un temps de 16:19, mentre que en categoria femenina la més ràpida ha estat Angelina Díaz, que ha completat el recorregut en 21:39. Els podis els han completat el Marc Arriaza (16:20), el Marc Perelló (17:47), la Carla Gallego (21:54) i la Berta Aguilar (22:56)
Pel que fa a la resta de categories, els guanyadors han estat:
- Categoria Promesa: Mohammed Benbrahim (19:06) i Helena Banús (23:08)
- Categoria Sènior: Robert Perramon (17:57) i Anna Valero (23:20)
- Categoria Veterans: Jossé Luis Villacorta (19:09) i Gael Stucchi (23:14)
- Categoria Màster: Jose Luis Moreno (20:50) i Elena Segura (25:34)
El millor temps al tram especial Strava l’ha registrat Rober Perramon.
Com a novetat d’aquesta edició, s’ha lliurat el Premi Comunitat URV, destinat als participants més ràpids vinculats a la Universitat Rovira i Virgili, que ha caigut en mans de Carlos Vicente (19:09) i Blanca Teixidó (23:55).
Des de La Crispeta s’ha volgut agrair la implicació de tots els corredors, voluntaris i col·laboradors que han fet possible aquesta gran festa popular. També el suport i ajuda que han donat l’Ajuntament de Reus i el Club Natació Reus Ploms, a més de tota una llista de negocis i establiments del Baix Camp que han col·laborat amb l’activitat.
La 2a edició de la Cursa de Carnestoltes ha estat el primer acte de La Crispeta el 2026, que serà un any especial perquè l’entitat celebra el seu desè aniversari. Properament s’anunciaran més activitats i propostes.