MUNICIPAL
Reus impulsa una nova plaça verda davant la Biblioteca Xavier Amorós
La reurbanització transformarà l’actual aparcament en un espai renaturalitzat, accessible i amb vocació cultural al centre de la ciutat
L’Ajuntament de Reus ha tret a licitació les obres de reurbanització de la zona verda situada a la plaça de la Biblioteca Central Xavier Amorós, un projecte que s’emmarca dins l’estratègia municipal de Ciutat verda. L’actuació permetrà convertir l’actual espai d’aparcament en zona blava en una nova plaça per a vianants, amb criteris de renaturalització, accessibilitat i sostenibilitat ambiental.
El projecte, redactat per Conchita Ruiz Terradillos i Gerard Yubero Sainz, de GYS Arquitectura, planteja la transformació d’un entorn dur en un espai verd amb vocació cultural, social i ambiental, reforçant el paper d’aquest àmbit com a punt de centralitat i connexió urbana entre el Passeig Sunyer, la biblioteca i els carrers de l’entorn.
L’actuació té com a objectius principals millorar la mobilitat dels vianants i la convivència amb el transport públic, incrementar la biodiversitat urbana, optimitzar la gestió de l’aigua i consolidar un nou espai verd renaturalitzat al centre de la ciutat. El pressupost de licitació de les obres és de 467.322,75 euros (IVA inclòs).
Pel que fa a la mobilitat, la proposta reforça el paper de la zona com a connexió, mantenint les parades d’autobús existents i incorporant-ne dues de noves, amb l’objectiu de facilitar els desplaçaments i millorar la connectivitat entre els principals punts de l’àmbit.
El projecte també posa en valor el patrimoni arquitectònic i cultural de l’entorn, especialment la Biblioteca Central Xavier Amorós i l’Estació Enològica. El disseny del paviment, amb franges ceràmiques inspirades en la façana de l’Estació Enològica, contribueix a estructurar l’espai i a reforçar-ne el caràcter emblemàtic.
La nova plaça es concep com un espai de relació i convivència, amb àrees obertes i flexibles, petits espais de descans i una font d’aigua potable per a persones i mascotes. Un dels elements més destacats serà la creació d’una àgora-biblioteca a l’aire lliure, pensada com una extensió del mateix equipament cultural i destinada a acollir activitats culturals, lectures col·lectives i trobades comunitàries de caràcter intergeneracional.
L’espai incorporarà també camins interns més tranquils i allunyats de les circulacions principals, que envoltaran l’àgora i connectaran la plaça amb la biblioteca i els carrers propers. El disseny evita punts cecs i ombres visuals per millorar la percepció de seguretat, especialment per a dones, infants, persones grans i altres col·lectius vulnerables.
En l’àmbit ambiental, el projecte preveu un increment significatiu de l’arbrat i la vegetació amb espècies autòctones adaptades al clima mediterrani. Es crearà un jardí urbà multiestrat que aportarà ombra, confort climàtic i nous hàbitats per a la fauna urbana, contribuint a reduir la temperatura superficial, capturar CO₂ i millorar la qualitat ambiental.
Finalment, la intervenció aposta per criteris de sostenibilitat i baix impacte ambiental, amb la reutilització de materials existents, la minimització dels moviments de terres i la incorporació de paviments drenants i sistemes urbans de drenatge sostenible, com parterres drenants i jardins de pluja, per afavorir una millor gestió del cicle de l’aigua.