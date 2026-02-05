Viral
Un nou gimnàs de més de 2.000 m² obrirà al centre de Tarragona: la data prevista
El gimnàs estarà equipat amb dutxes, taquilles i zones d’entrenament, a més de serveis prèmium
Tarragona comptarà pròximament amb un nou gimnàs de grans dimensions al centre de la ciutat. La cadena Fitness Park té previst obrir al març un nou establiment d’uns 2.100 metres quadrats, ampliant així la seva presència a la demarcació després de la seva arribada a Reus fa dos anys.
El nou centre s’ubicarà al carrer Prat de la Riba. Amb aquesta obertura, la companyia, que ja disposa d’un altre gimnàs al centre comercial Family Park, busca facilitar l’accés a les seves instal·lacions als usuaris de la ciutat, que podran utilitzar aquest gimnàs i qualsevol altre de la cadena amb una única inscripció.
Com és habitual en les seves noves obertures, Fitness Park ha activat un període de preinscripcions amb promocions esglaonades. Els primers inscrits podran beneficiar-se de diverses setmanes gratuïtes abans de començar a pagar la quota mensual, amb preus reduïts en funció de l’ordre d’inscripció.
El gimnàs obrirà tots els dies de la setmana, inclosos dies festius, en horari de 06:00 a 01:00 hores. Les instal·lacions comptaran amb dutxes individuals, aire condicionat, taquilles, zones d’entrenament equipades i serveis addicionals per als usuaris prèmium, com hidromassatge, entrenament personal i plans personalitzats a través de la seva aplicació mòbil.