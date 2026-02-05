MUNICIPAL
Reus inaugura el refugi climàtic del pati de l'escola Marià Fortuny
El projecte RENATUReus transforma els patis escolars en espais verds, d’ombra i d’aprenentatge adaptats a l’augment de temperatures
Reus ha fet un pas endavant en l’adaptació urbana al canvi climàtic amb la inauguració del refugi climàtic del pati de l’escola Marià Fortuny. L’acte, celebrat aquest dijous 5 de febrer i encapçalat per l’alcaldessa Sandra Guaita, ha servit per presentar el primer dels quatre refugis previstos dins el projecte de renaturalització RENATUReus.
La jornada ha inclòs un espectacle infantil i un berenar per a l’alumnat, i ha comptat amb la participació activa de la comunitat educativa, que ha pres part en la definició del projecte des de la seva fase inicial.
Les actuacions de renaturalització dels patis escolars permeten adaptar aquests espais a l’augment de les temperatures, generant zones d’estada més confortables a partir de solucions basades en la natura. A més de millorar el benestar durant l’horari lectiu, els refugis climàtics estan pensats perquè puguin esdevenir espais accessibles per a la ciutadania fora de l’horari escolar.
Els quatre refugis climàtics projectats constitueixen la primera fase del Pla de Refugis Climàtics de Reus. L’execució de les obres s’ha adjudicat a l’empresa M. I. J Grusa SA, amb un pressupost total d'1.027.643,31 euros (IVA inclòs).
Els projectes s’han elaborat de manera participativa, amb la implicació directa de les comunitats educatives dels centres. A través de diverses trobades, s’han consensuat els objectius principals: fer patis més confortables, adaptats al joc i, alhora, convertir-los en espais educatius que afavoreixin l’aprenentatge en contacte amb la natura. En alguns casos, les reflexions prèvies de les escoles s’han integrat en el disseny final.
Tots quatre refugis comparteixen un mateix plantejament basat en solucions naturals: increment del verd, substitució de paviments durs per superfícies toves i drenants, creació de zones d’ombra, integració d’elements d’aigua i disseny d’espais d’estada confortables. El conjunt de les actuacions combina criteris de confort, inclusivitat, socialització, joc i aprenentatge en entorns naturalitzats.
En el global dels quatre refugis climàtics s’han plantat 55 arbres i 4.400 plantes, amb la incorporació d’arbratge, arbustos, pèrgoles vegetals i la transformació de paviments per afavorir un sòl viu capaç de retenir l’aigua.
A l’escola Marià Fortuny, la intervenció ha suposat la plantació de 13 arbres i 1.733 plantes, amb actuacions tant al pati d’entrada com a l’esplanada posterior. Tot i l’amplitud de l’espai, les obres s’han concentrat en sectors concrets per garantir zones d’ombra i estada sense limitar futurs usos del conjunt del pati.
A la zona d’accés al centre s’han creat espais d’ombra mitjançant la retirada de formigó en diversos punts i la formació de petites topografies amb terres, que acullen arbratge i elements naturals com pedres i troncs, pensats per fomentar el joc espontani.
L’actuació més extensa s’ha dut a terme a l’esplanada posterior, amb la plantació d’arbres al costat de la pista esportiva i la creació d’una gran zona central d’estada entre l’edifici i les oliveres existents. Aquest espai s’organitza de manera concèntrica amb parterres, jocs, bancs i elements lúdics, tots sota una pèrgola vegetal que genera una àmplia àrea d’ombra.
Les zones de joc i descans s’han construït amb materials naturals i paviments tous com el sauló, la sorra, la fusta triturada o l’escorça de pi. L’espai incorpora elements d’equilibri, sorrals, roques, fustes i una nova font d’aigua.