CULTURA
L’Esbart Dansaire de Reus dona el tret de sortida als actes del seu centenari
Les activitats de celebració es definiran en un futur
l La sala d’actes de l’Orfeó Reusenc va ser l’escenari del tret de sortida de la celebració del centenari de l’Esbart Dansaire el passat diumenge 1 de febrer. En un acte, amb presència d’autoritats municipals, es va fer un repàs de la història sobre l’entitat i es va gaudir de l’actuació dels dansaires de l’entitat amb diferents danses tradicionals. Segons confirmen des de l’entitat, està previst dur a terme diverses actuacions durant l’any per tal de celebrar el centenari i compartir-ho amb la ciutadania. S'espera que les activitats de celebració del centenari es defineixin en un futur.
