L’Esbart Dansaire de Reus dona el tret de sortida als actes del seu centenari

Les activitats de celebració es definiran en un futur

Fotografia de la celebració del centenari de l'Esbart Dansaire a l'Orfeó Reusenc.

Fotografia de la celebració del centenari de l'Esbart Dansaire a l'Orfeó Reusenc.

l La sala d’actes de l’Orfeó Reusenc va ser l’escenari del tret de sortida de la celebració del centenari de l’Esbart Dansaire el passat diumenge 1 de febrer. En un acte, amb presència d’autoritats municipals, es va fer un repàs de la història sobre l’entitat i es va gaudir de l’actuació dels dansaires de l’entitat amb diferents danses tradicionals. Segons confirmen des de l’entitat, està previst dur a terme diverses actuacions durant l’any per tal de celebrar el centenari i compartir-ho amb la ciutadania. S'espera que les activitats de celebració del centenari es defineixin en un futur.

