Municipal
El Govern està «agilitzant al màxim» els tràmits per desencallar les obres de la residència de Reus
Drets Socials treballa perquè el projecte d'enderroc i la construcció del nou centre es pugui fer en un "mateix paquet"
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha assegurat que des del seu departament estan "agilitzant al màxim tots els tràmits" per desencallar les obres de la residència de la gent gran de Reus, l'ICASS, tancada des del juliol de 2024. Martínez Bravo ha assenyalat que el projecte es troba en els últims trams i que aviat podran "donar més notícies", tot i que no ha avançat cap calendari.
En paral·lel, ha explicat que treballen en una línia que farà "possible que l'enderroc, la construcció i la licitació de la construcció es puguin fer en un mateix paquet, cosa que agilitzarà tots els tràmits posteriors". D'altra banda, també s'ha compromès a donar suport a l'Ajuntament d'Alcover en la futura residència del municipi.