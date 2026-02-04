Gastronomia
El restaurant de Tarragona premiat per la seva sostenibilitat: energies renovables i hort de 1.000 m²
Els premis Sol Sostenible #AlimentosdEspaña 2026 destaquen el compromís amb la sostenibilitat
El restaurant Les Moles, a Ulldecona, ha estat reconegut amb el Sol Sostenible #AlimentosdEspaña 2026 pel seu compromís amb la sostenibilitat. La distinció, promoguda per la Guia Repsol i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, destaca la seva feina amb energies renovables i la producció d’aliments propis i de proximitat.
El restaurant, que compta amb 2 Sols a la Guia Repsol, es distingeix pel seu hort biodinàmic de més de 1.000 metres quadrats, que proveeix directament la seva cuina amb verdures i hortalisses fresques. A més, produeix el seu propi oli d’oliva AOVE Sant Lluc, reforçant el seu vincle amb el territori i la filosofia de feina basat en la proximitat i la qualitat dels productes locals.
Daniel Cabezas Ramírez
Les Moles també ha integrat l’ús d’energies renovables a les seves instal·lacions, buscant minimitzar l’impacte ambiental de la seva activitat diària. La sostenibilitat forma part de cada decisió, des de l’elecció de proveïdors fins al disseny de la seva oferta gastronòmica, amb especial atenció a les propostes vegetals i de temporada.
L’entrega dels premis ha tingut lloc al jardí de Bombes Gens, a València, on s’han reunit els xefs i directors dels restaurants guardonats. Durant l’acte, representants de Guia Repsol i del Ministeri d’Agricultura han subratllat la importància de premiar negocis que combinen rendibilitat amb respecte al medi ambient, generant un model gastronòmic sostenible i exemplar.
Els responsables de Les Moles destaquen que la clau del seu èxit està en treballar amb productes locals, aprofitar al màxim cada recurs i mantenir un compromís constant amb el medi ambient, una filosofia que ha estat reconeguda amb aquest guardó i que consolida al restaurant com a referent de sostenibilitat a Tarragona i a tot Catalunya.