INCLUSIÓ

+Tu Fundació de Suport inaugura nova seu en el seu 40è aniversari

L'entitat dona suport a persones majors d'edat amb discapacitat intel·lectual

Fotografia de la descoberta de la placa commemorativa del nou local de +Tu Fundació de Suport.

Miquel Llaberia
Publicat per
Miquel LlaberiaRedactor

Creat:

Actualitzat:

La +Tu Fundació de Suport va inaugurar ahir dimecres 4 de febrer la seva nova seu ubicada a l’avinguda Marià Fortuny, número 14. Un acte que va servir també per reivindicar el 40è aniversari que l’entitat va celebrar l’any 2025. La fundació, una entitat privada sense afany de lucre, pretén donar suport a persones majors d’edat amb discapacitat intel·lectual o derivada de l’envelliment, per tal de promoure la seva autonomia i inclusió dins la societat. La presidenta del Patronat de +Tu Fundació de Suport, Carme Guinea, va apuntar que el nou centre té com a objectiu «dignificar la nostra feina». Alhora, la presidenta va reivindicar l’origen de l’entitat: «Això neix fa 40 anys d’un grup de pares preocupats pel futur i les idees bàsiques continuen sent les mateixes. Treballem pels drets d’aquelles persones que pateixen alguna dificultat».

Per la seva banda, la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, va felicitar la tasca per part de la fundació: «Aquí hi ha històries de vida, tot un estat del benestar que dona suport a persones i transformant la vida de moltes persones. Això s’aconsegueix fent una política útil i amb entitats del tercer sector que són benvingudes». Al seu torn, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va agrair la continuada aposta de la fundació per la ciutat de Reus i va fer valdre que l’entitat «participa en moltes accions de ciutat, en molts àmbits, sempre hi són i hi aporten».

