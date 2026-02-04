GASTRONOMIA
Les 4 rutes gastronòmiques que tornen a Tarragona: plat i beguda des de 6 euros
Tastets, tapes i degustacions tornen a omplir els carrers de Tarragona, Cambrils, Reus i Torredembarra
El Camp de Tarragona es prepara per recuperar una de les cites gastronòmiques més esperades de l’any. Amb l’arribada del febrer, es reprèn la temporada de rutes culinàries que conviden a sortir entre setmana, descobrir restaurants locals i tastar propostes creatives a preus populars. Tastets de Tarragona, Tastum Cambrils, la Tapa Reus i el Tastem Torredembarra tornen amb el format ja consolidat: degustacions setmanals acompanyades de beguda i un passaport que premia la fidelitat dels comensals amb obsequis especials.
TASTETS DE TARRAGONA
L’Associació d’Empresaris d’Hostaleria (AEH) de Tarragona, amb la col·laboració de Tarragona Turisme, reprèn la iniciativa gastronòmica Tastets de Tarragona el proper dijous 5 de febrer.
Un total de 16 restaurants de la ciutat elaboraran les seves degustacions que aniran maridades amb una copa de cava, vi blanc, vi negre o aigua. El preu del platillo, junt amb la copa, és de 6€.
Com a promoció, totes les persones que completin el passaport que trobaran als establiments participants rebran una ampolla prèmium de regal. Per completar el passaport cal haver degustat setze propostes gastronòmiques a qualsevol dels restaurants.
Es tracta d’una iniciativa que pretén potenciar la gastronomia de prestigi a un preu assequible, amb l’objectiu donar vida a la ciutat entre setmana i promocionar els restaurants que hi participen: Casa Pepe, Bocho, Formatgeria Madga i Degustació, Doditaly Focacceria, La 25, Son’s Cubano, Merceria 34, Galliner de l’Antiquari, Quattros, 4 Latas, Continental, Capuccino Font, Capuccino Tarraco , La Jartá, Selvático Wellness Food & Cocktails i Morrow.
TASTUM CAMBRILS
Per altra banda, l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Cambrils, juntament amb el Patronat de Turisme de Cambrils, reprenen també aquesta setmana la iniciativa gastronòmica Tastum Cambrils.
Els dijous al vespre, a partir del dia 5, 12 establiments de la localitat serviran degustacions a un preu de 6€ que variaran cada setmana i que estaran acompanyades d’una copa de vi, cava o aigua.
S’incentivarà la participació amb la promoció del passaport: amb cada degustació a qualsevol dels restaurants es segellarà una de les dotze caselles que el conformen. Al completar-lo, el comensal rebrà una ampolla prèmium de regal.
Els establiments que participen en aquesta edició són: La Selva Street Food, Taberna Lekeitio, El Far, Daniel Salinas Degustación, Can Tabares, La Barra del Pòsit, El Cafè de la Tertúlia , Malcarat Bar,
Els establiments participants, les propostes gastronòmiques setmanals, l’actualitat i les novetats de Tastum Cambrils es podran consultar a les pàgines de Facebook i Instagram amb el mateix nom que s’han creat, especialment, per a l’ocasió.
TAPA REUS
També al Baix Camp, es reprèn la ruta Tapa Reus de la mà de l’AEH Reus i Reus Promoció.
A partir d’aquest mateix dijous, seran 14 els restaurants de la ciutat on setmanalment s’hi podrà gaudir d’una degustació amb una copa de vi, cava o aigua per un preu, en aquest cas, de 7€.
Seguint el mateix format que les rutes paral·leles, es comptarà amb un passaport segellable a cada establiment participant. Qui assoleixi completar-lo, havent degustat catorze tapes, rebrà una ampolla prèmium de regal.
Els establiments que participen en aquesta edició són: Rosa dels Vents, Cafè de Reus, As de Copes, Bar el Castell, El Ganxet Ibèric, Batticuore, Casa Coder, Flaps, Museu del Vermut, Casa Alejandro, Bar Amics de Reus, Koop Too, El Racó de JP i El Círcol.
TASTEM TORREDEMBARRA
Torredembarra també reprèn la seva ruta gastronòmica de la mà de l’AEH Baix Gaià i el Patronat de Turisme de la localitat.
En aquest cas són els divendres, a partir del 6 de febrer, quan 8 restaurants serviran les seves degustacions a un preu de 6€ amb el mateix format: oferiran un platillo diferent cada setmana acompanyat de vi, cava o aigua.
Aquesta ruta també comptarà amb la promoció del passaport: tothom qui degusti un total de vuit propostes gastronòmiques a qualsevol dels establiments participants rebrà una ampolla prèmium com a obsequi.
En aquesta edició hi participen els següents restaurants: Pepito Bravo, Ristretto Street Food, 4 Latas Torredembarra, Xalo, Oxid, Perrito, 4 Makis i Bar Cervecería La Brava.