EDUCACIÓ
Les escoles públiques de Reus es reivindiquen: «De proximitat i qualitat, aquí comença tot»
Animen la ciutadania a conèixer els centres de cara a la preinscripció
Les escoles públiques de Reus van donar ahir el tret de sortida a la campanya de portes obertes i preinscripció reivindicant el concepte «pública» com una opció «de qualitat, proximitat, inclusió i valors». «Aquesta elecció reforça el compromís social amb els serveis públics i fa partícipa la ciutadania de la importància de defensar-los», uns serveis públics que són «pilars fonamentals d’una societat democràtica», va expressar la directora de l’Escola Marià Fortuny, Elisenda Gil. «Donar-los suport significa invertir en un futur millor per a tothom», va afegir.
En un context de baixada de la natalitat, el director de l’Escola Prat de la Riba, David Roco, va subratllar que els centres públics són «una opció de qualitat» i va animar les famílies «a venir i conèixer-los» i a «reivindicar les coses públiques» en un moment d’auge de la privatització. «A la ciutat de Reus existeix un cert perfil de família que ja no opta o no dona l’oportunitat per conèixer l’escola més propera al seu domicili, escoles que tenen projectes molt innovadors i amb molta qualitat», va analitzar Roco. «Animem a conèixer les escoles públiques de proximitat i que després decideixin», va afegir.
Per tot plegat, la Xarxa d’Escoles Públiques de Reus (XEPR) va convidar tothom a participar de les jornades de portes obertes que es desenvoluparan els mesos de febrer i març i que permeten «conèixer de prop els projectes educatius, els espais i els equips docents per garantir una informació clara, accessible i propera a totes les famílies», va assenyalar Mar Cervantes, de l’Escola Pompeu Fabra. Les dates es poden consultar a les pàgines web de l’Ajuntament i dels centres, així com a les seves xarxes socials.
Així mateix, els centres participaran en les dues xerrades de preinscripció que oferirà el consistori. La primera es durà a terme l’11 de febrer, a les 17 hores, al Centre Cívic Gregal, i la segona, el 18 de febrer, en idèntic horari, a l’escola bressol municipal L’Olivera. «Escoles públiques obertes a tothom i per a tothom, de proximitat i qualitat: aquí comença tot», va tancar Cervantes.
La preinscripció per al curs 2026-27 s’encetarà el 4 de març per als alumnes d’educació infantil i primària. En paral·lel, el Departament d’Educació i Formació Professional està treballant amb els diferents actors del territori per concretar l’oferta educativa inicial. És a dir, s’està analitzant si caldrà aplicar alguna modificació respecte del plantejament per al curs actual. Cal recordar que s’ha introduït una nova zonificació escolar i que l’Ajuntament va fer arribar un seguit de propostes com el manteniment de totes les línies educatives, la reducció generalitzada de ràtios a I3 i la incorporació de l’Escola Pompeu Fabra a la zona D.
Reus
L’Ajuntament de Reus proposa canviar l’Escola Pompeu Fabra a la zona D i tenir nous instituts-escola
Sergi Peralta Moreno