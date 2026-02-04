Diari Més

EDUCACIÓ

Les escoles públiques de Reus es reivindiquen: «De proximitat i qualitat, aquí comença tot»

Animen la ciutadania a conèixer els centres de cara a la preinscripció

Els representants de la Xarxa d’Escoles Públiques de Reus (XEPR), durant la presentació de la campanya.

Els representants de la Xarxa d’Escoles Públiques de Reus (XEPR), durant la presentació de la campanya.DM

Publicat per
Sergi Peralta Moreno

Creat:

Actualitzat:

Les escoles públiques de Reus van donar ahir el tret de sortida a la campanya de portes obertes i preinscripció reivindicant el concepte «pública» com una opció «de qualitat, proximitat, inclusió i valors». «Aquesta elecció reforça el compromís social amb els serveis públics i fa partícipa la ciutadania de la importància de defensar-los», uns serveis públics que són «pilars fonamentals d’una societat democràtica», va expressar la directora de l’Escola Marià Fortuny, Elisenda Gil. «Donar-los suport significa invertir en un futur millor per a tothom», va afegir.

En un context de baixada de la natalitat, el director de l’Escola Prat de la Riba, David Roco, va subratllar que els centres públics són «una opció de qualitat» i va animar les famílies «a venir i conèixer-los» i a «reivindicar les coses públiques» en un moment d’auge de la privatització. «A la ciutat de Reus existeix un cert perfil de família que ja no opta o no dona l’oportunitat per conèixer l’escola més propera al seu domicili, escoles que tenen projectes molt innovadors i amb molta qualitat», va analitzar Roco. «Animem a conèixer les escoles públiques de proximitat i que després decideixin», va afegir.

Per tot plegat, la Xarxa d’Escoles Públiques de Reus (XEPR) va convidar tothom a participar de les jornades de portes obertes que es desenvoluparan els mesos de febrer i març i que permeten «conèixer de prop els projectes educatius, els espais i els equips docents per garantir una informació clara, accessible i propera a totes les famílies», va assenyalar Mar Cervantes, de l’Escola Pompeu Fabra. Les dates es poden consultar a les pàgines web de l’Ajuntament i dels centres, així com a les seves xarxes socials.

Hi haurà sessions informatives i portes obertes entre febrer i inicis de març

Així mateix, els centres participaran en les dues xerrades de preinscripció que oferirà el consistori. La primera es durà a terme l’11 de febrer, a les 17 hores, al Centre Cívic Gregal, i la segona, el 18 de febrer, en idèntic horari, a l’escola bressol municipal L’Olivera. «Escoles públiques obertes a tothom i per a tothom, de proximitat i qualitat: aquí comença tot», va tancar Cervantes.

La preinscripció per al curs 2026-27 s’encetarà el 4 de març per als alumnes d’educació infantil i primària. En paral·lel, el Departament d’Educació i Formació Professional està treballant amb els diferents actors del territori per concretar l’oferta educativa inicial. És a dir, s’està analitzant si caldrà aplicar alguna modificació respecte del plantejament per al curs actual. Cal recordar que s’ha introduït una nova zonificació escolar i que l’Ajuntament va fer arribar un seguit de propostes com el manteniment de totes les línies educatives, la reducció generalitzada de ràtios a I3 i la incorporació de l’Escola Pompeu Fabra a la zona D.

tracking