Una eina digital connecta entitats socials i productors agrícoles per disminuir el malbaratament

La pèrdua i el malbaratament alimentari és un problema «que realment ens preocupa i ens ocupa», reconeixia la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, en la seva intervenció. El projecte Soulfood va néixer amb la voluntat d’explorar «com podíem connectar millor els nostres productors locals amb les entitats socials, tenint en compte que hi ha molt excedent que es malbarata». Dos anys després de començar el recorregut, la iniciativa culminarà el setembre i, ahir, el Palau Bofarull en va acollir la darrera sessió, en què es van presentar els resultats obtinguts. Un dels principals èxits és la creació d’una eina tecnològica que connecta directament els agricultors amb les entitats socials.

En la seva fase de proves, que ha comptat amb la participació de productors agrícoles del Camp de Tarragona i de Lituània, el programari ha permès salvar més d’11.000 quilograms d’excedents, que s’han destinat a entitats socials de redistribució d’aliments. Llauradó va avançar que es voldria «donar continuïtat» al projecte i que, en aquests moments, s’està treballant en un pla de viabilitat de la plataforma. «Mirarem si hi ha nous recursos europeus per poder millorar aquesta eina, que és titularitat del consorci —conformat pels socis participants— i incorporar les aportacions que heu fet els diferents agents», va expressar la presidenta de l’ens supracomarcal. Els productors locals i les entitats van poder aportar el seu punt de vista per resoldre el repte plantejat.

Per la seva banda, el regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement de l’Ajuntament de Reus i diputat de la Diputació de Tarragona, Josep Baiges, va destacar que la visió inicial era articular un projecte que incorporés la tecnologia «per aconseguir una gestió més acurada i eficient dels aliments que arribaven al Centre Social El Roser de Reus i, d’aquesta manera, extrapolar després el resultat». «El Soulfood és una acció de responsabilitat social i compromís amb la sostenibilitat per un sistema alimentari molt més just; la innovació tecnològica pot tenir una incidència real en el benestar de les persones», va concloure.

Emma Gorgori, cap de servei de projectes europeus de la Diputació de Tarragona, va remarcar que «estem intentant evitar la pèrdua alimentària que es produeix al camp, a l’inici de la cadena de valor, i proveir els aliments a les entitats socials que atenen els grups més vulnerables i que necessiten el menjar». A més de la plataforma digital, el Soulfood ha aconseguit posar en relleu què és espigolar, connectar productors i entitats i crear consciència social sobre «el que es deixa al camp —les restes o allò que no té valor comercial— també és menjar».

Socis internacionals

El projecte Soulfood ha estat liderat per la Diputació de Tarragona, si bé ha tingut com a socis l’Ajuntament de Reus, la Fundació Espigoladors, el Clúster TIC Catalunya Sud, el Lithuanian Innovation Center, el Digital Innovation Hub Agri-Food de Lituània, l’Ajuntament de Roman (Romania) i l’ONG grega Boroume.

Així mateix, ha estat finançat en un 90% pel Fons Social Europeu Plus. La representant europea Timea Moreau-Tepliczky va expressar que el Soulfood era un dels projectes amb major potencial d’èxit i, a més, de «créixer en quelcom encara més gran». «El projecte té un futur, la iniciativa s’ha d’estendre», va tancar.