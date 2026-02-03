SOCIETAT
L’Aleixar, bressol de la màgia des del 1995
El Mag Struc celebra 30 anys de trajectòria amb més de 350 municipis recorreguts
La màgia existeix i la de l’Aleixar, al Baix Camp, fa 30 anys que circula per tota la demarcació sorprenent a la gent. Gilbert Trilles, més conegut a la província com el Mag Struc, fa tres dècades que ronda per tots els municipis de Tarragona i ja els ha completat tots oferint espectacles. Des del Baix Camp, a la Conca de Barberà i al Tarragonès.
L’any passat, el mag va presentar la seva gira 30 anys d’Struc per ratificar la seva trajectòria amb una mostra dels seus millors jocs d’il·lusions dels últims anys. Els preferits del públic. Gairebé tots els espectacles van completar el 80% de l’aforament o més, una «sorpresa positiva», segons Trilles. La influència del mag a la demarcació, però, es pot traduir en una sola frase: «Em venen a veure nens dels quals vaig estar actuant a la seva comunió i ara porten els seus fills al teatre».
El Mag Struc no viu del record, però repassava la seva llarga trajectòria amb uns inicis quan la seva germana va «ensenyar-li un joc de mans». Després d’entrenar-se amb un mestre veterà de Reus, Claudi Font, «va veure una sortida en solitari». «Des del 1995 vaig començar amb les festes particulars, festes populars i espectacles al carrer. No vaig fer cap estudi de mercat, si hi vas, ho fas bé i ja», explicava Trilles. Titlla la seva trajectòria «d’inconsistent», amb moments difícils, «com tots els mags», però amb els anys ha consolidat la seva reputació.
Durant 30 anys, el mag confessa que ha fet «més de 3.000 actuacions». En total, 350 pobles, la majoria d’ells amb el seu teatre ambulant. «És la joia de la corona», destacava Trilles, esmentant que «no li cal un gran espai per actuar». «Només demanem un espai, res més. En una plaça o un camp. Quan un ajuntament sap que no necessites res, és molt bo», indicava el professional. Per a ell «la màgia és atemporal», però els temps canvien.
Un mag al segle XXI
Ser un mag de carrer, avui en dia, «és difícil». «Als meus inicis, no ho tenia tot a l’abast. És més difícil que fa 30 anys perquè era més difícil veure coses noves, però ara amb internet hi és tot», ressaltava el mag. Una de les principals dificultats és «l’atenció» del públic, una mica més distorsionada durant les dècades. «Sobretot és complicat als pobles petits, perquè el públic ho té tot més a l’abast.
«Abans només feies entre 2 i 4 espectacles en un any, ara pots veure’n un per internet, és tot immediat», lamentava Trilles. Ara bé, no se’n oblida que la màgia es basa «en la il·lusió». «Si faig un joc de mans, ja et tinc «enganxat», la cosa difícil és mantenir-ho», explicava el mag de l’Aleixar. La seva mentalitat, però, no canvia i vol «continuar pensant poc i actuant molt» i continuar mantenint entretinguts als nens: «els nens avui dia són més inquiets, però els pares «al·lucinen» als meus espectacles perquè estan molt quiets», esmentava, «la màgia real és que estiguin quiets».
Com tot, Struc esmentava que «la màgia està en constant evolució» gràcies a la tecnologia. L’única cosa que, segons ell, ha canviat en «mils d’anys». Tot i les dificultats, s’adapta als temps amb la seva caravana, plena d’objectes i jocs per als infants que el continuen animant.
«Tinc moltes ganes de moure’m amb el meu teatre, perquè significa que cada cop actuo a casa», ressaltava el professional. El seu espai és «sagrat» i fa més de dues dècades que es mou pel territori. «Tant de bo actuar sempre amb el meu espai». Durant la seva gira per celebrar els 30 anys de trajectòria, Struc va actuar en diferents teatres i places del Camp de Tarragona.
Més màgia
Tot i la seva veterania, amb 54 anys, el seu objectiu ara és completar tots els municipis de Catalunya. En total, 947. L’aventura preveu començar per les Terres de l’Ebre, que vol recórrer «de baix a dalt». «El meu futur és continuar actuant i oferint somriures a la gent», destacava Trilles, repassant els plans pel 2026.
Enguany, el mag planteja una nova gira: Lo riu té màgia, del Delta de l’Ebre fins a Riba-roja. «La idea és fer tots els pobles de l’Ebre, i que el riu marqui el recorregut», explicava. La idea fa tres anys que pren forma i ara podria dur-se a terme en una nova experiència per al mag de l’Aleixar.
La veritat és que Gilbert Trilles «no es planteja parar». «Hi ha molts projectes», diu. «Volem ser la primera companyia a actuar en més de 900 municipis», ressaltava, tot i que «encara ho ha de meditar».