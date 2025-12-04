Educació
L’Ajuntament de Reus proposa canviar l’Escola Pompeu Fabra a la zona D i tenir nous instituts-escola
Són dues de les propostes que s’han plantejat al Departament d’Educació per al curs 2026-27
Les administracions públiques ja estan treballant en l’oferta educativa per al curs 2026-27. Segons ha pogut saber Diari Més i han confirmat fonts municipals, l’Ajuntament de Reus ha plantejat al Departament d’Educació i Formació Professional un seguit de propostes com el manteniment de la totalitat de les línies educatives, la reducció generalitzada de ràtios a I3 i una modificació de la zonificació escolar, amb la suma de l’Escola Pompeu Fabra a la zona D, a més d’accions com ampliar l’oferta de grups singulars, disposar de nous instituts-escola o esdevenir Zona de Governança Educativa.
El consistori proposa canviar l’Escola Pompeu Fabra de la zona A a la zona D per equilibrar la distribució i l’oferta de places. Per al vigent curs 2025-26, l’àrea A disposava de sis opcions públiques i dues concertades, mentre que l’àmbit D comptava amb tres centres públics —La Vitxeta, Pi del Burgar i Rubió i Ors— i dos concertats —Sant Josep i Sant Pau—. De fet, una vintena de famílies van exigir més places escolars públiques en aquest entorn, així com la reobertura de la línia d’I3 tancada a l’Escola La Vitxeta, després de no obtenir plaça en els centres sol·licitats. L’Ajuntament apunta que l’assumpte es va resoldre analitzant cas per cas amb els pares afectats, oferint alternatives com que els fills poguessin anar a centres pròxims a la seva llar encara que es trobessin en una altra zona educativa.
La nova zonificació escolar, que va ser aprovada a principis del 2025 i que va entrar en vigor en el present curs, divideix la ciutat en quatre grans blocs i busca lluitar contra la segregació escolar. Això no obstant, la regidora d’Educació i Ciutadania, Pilar López, va remarcar que els resultats s’anirien avaluant a través d’una comissió que permetria aplicar modificacions o rectificacions si es considerés oportú. Superat el primer any d’aquesta divisió a l’hora de regir la preinscripció a les classes, l’Ajuntament ha considerat oportú canviar l’àmbit de l’Escola Pompeu Fabra.
En aquesta línia, l’Ajuntament recorda «l’aposta del govern municipal per l’escola pública i per combatre la segregació escolar», una «aposta compartida i consensuada amb la Generalitat de Catalunya» i una dinàmica que es continua treballant «per al pròxim curs».
Reus també demana mantenir la globalitat de les línies educatives actives i ampliar a totes les zones la reducció de ràtios aconseguida per aquest curs en alguns punts, així com l’oferta de grups singulars. Tot i el descens de la natalitat, a Reus, la matrícula viva —arribada d’alumnes després de l’inici de les classes— és un fenomen creixent, de forma que les mesures plantejades permetrien distribuir millor els grups i lluitar contra la segregació. En aquest context, s’ha sol·licitat disposar d’una aula d’acollida intensiva més a la ciutat i recursos d’aula d’acollida a les escoles que reben més estudiants nouvinguts.
A més, s’ha suggerit que hi hagi nous instituts-escola on s’integrin els estudis infantils, de primària i secundària, una estructura que facilita la trajectòria acadèmica i vivencial dels joves. Sobre aquest punt, hi hauria diferents possibilitats sobre la taula.
Governança educativa
Addicionalment, l’Ajuntament de Reus ha demanat formalment a la conselleria d’Educació esdevenir Zona de Governança Educativa per implicar-se amb corresponsabilitat en la cogovernança educativa de Reus, essent conscient «que l’administració local és la primera a la qual recorre la ciutadania» i dels trets diferencials de la ciutat en matèria educativa. És una eina impulsada pel Govern que pretén millorar la gestió territorial i la coordinació entre agents educatius. Actualment, s’està duent una prova pilot en cinc zones de Catalunya.
Impulsar l’oferta singular per acabar amb la segregació
Reus
Reus inicia el curs escolar amb una trentena d’infants menys matriculats en I3
Miquel Llaberia
Reus
L'Ajuntament promociona l'oferta singular per acabar amb la segregació escolar
Miquel Llaberia