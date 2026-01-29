MUNICIPAL
Reus inicia la construcció de la nova escola bressol municipal L’Ametller
El nou centre ampliarà l’oferta educativa amb 134 places i està previst que entri en funcionament el curs 2026-2027
L’Ajuntament de Reus ha celebrat aquest dijous, 29 de gener, l’acte de col·locació de la primera pedra de l’Escola Bressol Municipal L’Ametller, un nou equipament educatiu que s’ubicarà a la finca situada al carrer de Jaume Vidal i Alcover, a la cantonada amb el carrer de Bernat Desclot, dins del recinte actual de l’Escola Eduard Toda.
El projecte correspon a la setena escola bressol municipal de la ciutat i disposarà de 8 aules amb una capacitat total de 134 places, que s’incorporaran a la xarxa municipal existent. L’obertura del centre està prevista al llarg del curs 2026-2027 i anirà acompanyada d’un procés de preinscripció extraordinari.
La ubicació, a la zona sud de la ciutat on es preveu un important creixement en els propers anys, permetrà generar una illa educativa completa, del servei educatiu de 0 a 16 anys, formada per la nova EBM, l’Escola Eduard Toda i l’Institut Roseta Mauri. «Considerem les escoles bressol una eina molt important per garantir una educació de qualitat i des de la primera infància, a més de ser imprescindibles per a la conciliació de la vida familiar i laboral», ha destacat Sandra Guaita, alcaldessa de Reus.
El projecte planteja un edifici aïllat i de planta baixa. L’edificació s’organitza amb un cos allargat dividit amb tres crugies: Una primera franja amb totes les aules orientades al sud-est i que donen al pati de jocs, comunicades entre si i amb l’exterior mitjançant portes abatibles. La zona central ocupada per circulacions i un pati interior que dona llum al passadís, a la sala d'usos múltiples i al vestíbul. La tercera franja queda ocupada pels despatxos, sala de docents, lavabos, office, cuina i sala d’usos múltiples.
Pel que fa als materials, l’ús de la fusta és predominant tant en l’estructura com en les divisòries interiors i en l’exterior. Els tancaments de façana seran generalment envidrats o murs de formigó. Pel que fa a la climatització, s’ha pensat en un sistema d’aerotèrmia alimentat amb plaques fotovoltaiques.
També es destaca que el nom del centre, L’Ametller, va ser escollit per l’alumnat de l’Escola Eduard Toda a través d’un procés participatiu. Els noms finalistes van ser Ametller, Alfàbrega i Sajolida, i el primer va ser àmpliament el més votat.