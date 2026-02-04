VEÏNAL
L’associació veïnal del barri Gaudí celebra els seus 40 anys de trajectòria
Ha preparat un programa d'actes que s'estén durant tot l'any
L'associació de veïns del barri Gaudí va ser fundada el 22 de novembre del 1986. Per commemorar els seus 40 anys de trajectòria i retre homenatge a totes les persones que hi han contribuït, l'entitat ha preparat un programa d'actes que s'estén durant la totalitat de l'any. «Desitjo que, a finals de desembre, tot hagi sortit bé», va desitjar el seu president, Antonio Valverde. «És una programació superforta i espero que la junta estigui a l'altura perquè tots els actes i activitats siguin un èxit», va afegir el secretari, Antonio Montoya.
La proposta central serà el reconeixement a tots els membres de totes les juntes de l'associació de veïns que s'han succeït des del 1986, així com a la coordinadora de l'avinguda de Saragossa. Tindrà lloc el 4 de juny. L'agenda també inclou taules rodones sobre la història de l'entitat i el moviment veïnal en general, una exposició fotogràfica, una gran trobada gegantera i conferències sobre temàtiques com l'arquitectura del barri o Antoni Gaudí, entre altres propostes.
