Tarragona, segona província de Catalunya amb una major incidència i mortalitat per càncer
El càncer de pulmó provoca més morts entre els homes mentre que el de mama entre les dones
La demarcació de Tarragona és la segona amb la incidència més alta i mortalitat per càncer tant en homes com en dones, segons dades del Departament de Salut (Estadístiques del càncer a Catalunya 2024). El 2024, la incidència de càncer en dones va ser de 1.974 i la mortalitat de 731, mentre que la incidència en homes va ser de 2.739 i la mortalitat de 1.117.
Davant d'aquestes dades, el Col·legi d'Infermeres de Tarragona (CODITA) alerta de la necessitat de detectar precoçment aquestes patologies. "Detectar el càncer a temps és un pilar fonamental per al tractament amb èxit d'aquesta malaltia", assenyalen en un comunicat. Identificar-lo en etapes inicials incrementa "significativament" les possibilitats d'èxit i redueix la mortalitat.
En aquest sentit, el secretari de CODITA, Gerard Mora, ha asseverat que és fonamental recordar a la ciutadania la importància de seguir els cribratges, ja que s'estima que es podrien curar fins al 90% dels casos de càncer de còlon i recte si es detecten precoçment. A més, la detecció precoç també pot reduir la mortalitat. En el cas del càncer de mama, la detecció primerenca pot reduir la mortalitat entre el 25% i el 31%.
Barcelona és la primera demarcació
Pel que fa a la resta de demarcacions, Barcelona és la primera en incidència i mortalitat tant per homes (incidència 17.562 mortalitat 7.202) com per dones (incidència 13.760, mortalitat 5.216). A Girona, en els homes hi ha una incidència de 2.520 i una mortalitat de 1.015, mentre que en les dones és de 1.812 i 671, respectivament. Finalment, a Lleida la incidència en homes és de 1.472 i la mortalitat de 608,i en dones trobem una incidència de 1.029 i una mortalitat de 399.
Càncer de pròstata és el primer a Tarragona
A la demarcació de Tarragona, la incidència i mortalitat és superior en homes que en dones. Per tipus de càncer, la incidència al territori és també la segona més alta (tant per homes com per dones) seguida de Barcelona.
En el cas dels homes, el càncer de pròstata és el que té una incidència més elevada amb 551 casos, seguit del de còlon amb 487, tràquea, bronquis i pulmó amb 431 i bufeta urinària amb 313. El càncer amb menor incidència és per al limfoma de Hodgkin. Aquest ordre d'incidència és igual en la resta de províncies.
Respecte a les dones, el càncer amb més incidència és el de mama amb 577 casos, seguit del de còlon amb 287, tràquea, bronquis i pulmó amb 138 i sistema nerviós amb 105. El càncer de laringe és el que té una menor incidència. També es repeteix el mateix ordre d'incidència a la resta de Catalunya.
El càncer de mama, el més mortífer
En la mateixa línia que la incidència, en mortalitat, les comarques tarragonines i ebrenques també ocupen la segona posició per darrere de Barcelona. En el cas dels homes, la mortalitat va ser de 1.117 a Tarragona, 7.202 a Barcelona, 1.015 a Girona i a Lleida 608. En les dones, a Barcelona en van morir 5.216, a Tarragona 731, a Girona 671 i a Lleida 399.
El càncer que provoca més mortalitat entre els homes és el de pulmó amb 291 morts, seguit del de còlon amb 150, pròstata amb 99, pàncrees amb 72 i fetge amb 65. El càncer amb menor mortalitat és el limfoma de Hodgkin. En el cas de les dones el més mortífer és el de mama que va suposar 112 morts, seguit del de colon amb 102, pulmó amb 97, pàncrees amb 67 morts i ovaris amb 40. En el cas del càncer amb menor mortalitat, també és igual en totes les províncies, és el de laringe, que va suposar 2 morts a la demarcació de Tarragona.