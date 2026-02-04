INNOVACIÓ
El Círcol reflexiona sobre l'ús ètic de la intel·ligència artificial
Karina Gibert reivindica el debat sobre com fer ús de la intel·ligència artificial
La directora del Intelligent Data Sciene & Artificial Intelligence i degana del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya, Karina Gibert, va visitar ahir El Círcol per oferir una xerrada al voltant de l’ètica en les intel·ligències artificials (IA). Una xerrada que va servir per descobrir les «oportunitats» d’aquesta tecnologia que avui dia està en boca de tothom, però també els seus «riscos»: «Les tecnologies revolucionàries sempre van acompanyades d’aquest binomi. Si les fas servir bé generen molt benefici i si les utilitzes malament poden descarrilar». Un debat important en un moment en què «s’ha posat en mans de tothom» la possibilitat de fer servir aquestes eines. «Tenim empreses que han decidit deixar caure la joguina i que la gent faci el que vulgui. Ara mateix tenim 400 milions de consultes setmanals només al ChatGPT, que no sempre dona respostes correctes. Com ho endrecem això ara? Com s’ha pogut deixar que es faci això?», va apuntar Gibert.
Per aquest motiu, remarca la importància de «ser conscients d’allò que tenim a la mà» i legislar per regular el seu ús, precisament enmig d’un moment en què es debat la restricció d’accés a les xarxes socials pels menors de 16 anys. «Oi que no posem un ganivet de carnisser a les mans d’un nen de 3 anys? Amb la intel·ligència artificial passa el mateix. Hi ha un moment en què un individu està preparat per utilitzar-la amb responsabilitat», valora.
Ara bé, un fet que té clar com l’aigua és que veurem la IA ser present en tots els àmbits de la nostra vida. «És una tecnologia transversal que et pot ajudar a portar l’agenda del dia a dia, a saber la situació del trànsit a les carreteres o a gestionar les llistes d’espera dels hospitals», comenta. Per un altre costat, descarta del debat tècnic el neguit sobre la possibilitat que la IA amenaci llocs de feina: «Si un treballador podrà acabar una tasca 15 minuts abans gràcies a la IA, dependrà de l’empresa decidir com pot aprofitar aquests minuts. Per exemple, pot oferir una millor atenció al client que abans no tenia temps».
