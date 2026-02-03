VEÏNS
Tanca el servei de bar del local social ubicat a la Urbanització Sant Joan de Reus
l El servei de bar del local social de la Urbanització Sant Joan va tancar recentment. La decisió de tancament, segons expliquen des de l’Associació de Veïns de Sant Joan que fa ús del local, ha estat personal per part de la persona que fins ara ho gestionava.
Ara bé, des de l’entitat veïnal recorden que el local continua obert i oferint les activitats habituals: «Això no és un bar, ha de quedar ben clar que és un local social dirigit principalment pels veïns i que l’oferim com a branca dels centres cívics de l’Ajuntament». «Aquesta era una manera de donar l’opció de prendre un refresc o un cafè. Ara buscarem candidats per reobrir aquest espai», afegeixen. MLB