Religió
La Confraria de la Verònica recuperarà la Dansa de la Mort per Dilluns Sant
Des de l’entitat busquen balladors interessats a participar en la dansa
La Confraria de la Verònica pretén recuperar la Dansa de la Mort per la Setmana Santa d’aquest 2026. Aquesta tornaria després del seu breu retorn durant la Setmana Santa de 2024, ja que l’any 2025 no es va repetir. Segons han comunicat a través d’una publicació a la xarxa social Instagram estan buscant balladors que vulguin participar en la Dansa de la Mort d’enguany. Els interessats poden enviar un correu a dansadelamortdereus@gmail.com. No obstant això, aquesta no es duria a terme el Divendres Sant, sinó el Dilluns Sant. Segons confirmen fonts de l’entitat a Diari Més, el motiu darrere d’aquesta decisió seria per evitar coincidir amb la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Reus. «La dansa no és morta, és ben vivent. Que no ballin unes persones no significa que no estigui registrada i no existeixi. Continua sent propietat de la confraria», afirmen.
Precisament, la tensió entre la Verònica i la Sang va ser un dels motius darrere del conflicte que es viu avui dia entre l’Arquebisbat i la Congregació. En primer lloc, ambdues entitats es disputaven la propietat del pas de la Verònica, fins que l’any passat l’Arquebisbat va acabar intermediant i donant suport a la Verònica. Un altre motiu va ser la Dansa de la Mort, en la seva recuperació per la professó del Sant Enterrament del Divendres Sant de 2024. Des de la junta de la Sang ho van criticar durament i, l’any següent, la Verònica no va participar en la professó. Davant de la situació, l’Arquebisbat es va veure obligat a mediar.
El retorn de la Dansa de la Mort dibuixa un escenari cada vegada més imprevisible per la Setmana Santa d’enguany enmig del conflicte obert entre la Sang i l’Arquebisbat de Tarragona. Fa pocs dies les Parròquies de Reus van anunciar que la Funció de l’Agonia es traslladava de manera «excepcional» a la Parròquia de Sant Joan Baptista, per evitar enfrontaments amb la Sang. Davant d’aquest fet, la junta cessada de la Reial Congregació de la Puríssima Sang han criticat que es tracta d’una decisió «imposada, injustificada i profundament lesiva per a la tradició». Per la seva banda, la Sang pretén dur a terme l’activitat de Setmana Santa amb «normalitat». Per aquest motiu, es refermen en la seva intenció de fer que la imatge del Sant Crist de la Sang surti en processó cap a la Prioral.
Reus
La junta cessada de la Sang manifesta el seu «total rebuig» als anònims
Sergi Peralta Moreno