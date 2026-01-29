RELIGIÓ
La junta cessada de la Sang manifesta el seu «total rebuig» als anònims
Dimarts es van distribuir noves imatges paròdiques
El conflicte de la Puríssima Sang va escriure dimarts un nou capítol amb l’aparició d’imatges burlesques que imiten els comunicats dels grups terroristes, en què es descriu la junta cessada com a «Comando R.O.M.A.» i es menciona que «el comissari els detindrà aviat». Precisament, la junta cessada ha denunciat i manifestat públicament el seu «total rebuig a tots aquests actes vandàlics en forma de pamflets, octavetes i cartes anònimes enviades a domicilis particulars que des de ja fa uns mesos es venen repetint, siguin qui siguin els seus destinataris, amb l’única intenció d’ofendre, fer mal i perjudicar la imatge de persones, tant de la congregació com alienes a aquesta».
Aquest sector també informa que procedirà a denunciar el succés «amb la voluntat que aquestes accions no quedin impunes i no es tornin a produir», una acció que, afirma, ja va dur a terme davant les autoritats amb els fets succeïts en el passat.
Cal recordar que les befes han estat un instrument més del conflicte de la Sang en els últims mesos. Per exemple, mitjançant l’enviament de reiterats anònims a Javier Balañá, comissari delegat nomenat per l’arquebisbe de Tarragona, qui va arribar a rebre unes claus de joguina, atès que no pot accedir al Temple de la Sang, o el llançament d’octavetes a la plaça del Mercadal.
