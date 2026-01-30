EQUIPAMENTS
Comencen les obres de reforma de la sala immersiva del Gaudí Centre
Durant el període d’obres, l’equipament continuarà funcionant parcialment i s’aplicarà un descompte en el preu de l’entrada
Reus Promoció ha iniciat aquesta setmana les obres de reforma de la tercera planta del Gaudí Centre, corresponent a la renovació de la sala immersiva. El contracte s’ha adjudicat a l'empresa Wasabi Produccions SL i forma part de la primera fase del projecte de renovació de l'equipament, que compta amb una inversió de 540.809,95 euros (IVA inclòs).
El projecte, elaborat per NAM ARQ Studio SL amb la col·laboració de STOA, preveu la renovació integral de l’edifici i de la museografia per millorar l’experiència dels visitants i adaptar els espais a les noves necessitats tècniques i expositives.
Aquesta primera fase inclou la reforma completa de la sala immersiva, que permetrà actualitzar els continguts i millorar l’experiència de visita mitjançant nous recursos expositius i tecnològics. La intervenció oferirà una proposta més innovadora, atractiva i adaptada als nous formats de divulgació cultural.
La renovació de la sala immersiva suposarà una millora significativa en la qualitat audiovisual i en la narrativa de l’espai, reforçant el relat vinculat a la figura i l’obra d’Antoni Gaudí, així com el posicionament del Gaudí Centre com a equipament cultural i turístic de referència.
Durant el període d’obres, l’equipament continuarà funcionant parcialment, garantint en tot moment la seguretat dels visitants i minimitzant les afectacions a l’activitat habitual. Mentre durin els treballs, s’aplicarà un descompte en el preu de l’entrada als visitants.