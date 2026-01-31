Meteorologia
Prop de 350 avisos als Bombers pel temporal de vent, especialment al Camp de Tarragona i l'Ebre
Mont-roig del Camp, Reus, Valls i l'Hospitalet de l'Infant són quatre de les poblacions més afectades pel vendaval
Els Bombers de la Generalitat han rebut prop de 350 avisos pel temporal de vent, especialment provinents del Camp de Tarragona (261) i les Terres de l'Ebre (55). Mont-roig del Camp, Reus, Valls i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant són quatre de les poblacions més afectades pel vendaval, amb ratxes que freguen els 140 km/h. A la capital de l'Alt Camp, el mestral ha fet tancar una benzinera pel mal estat de la coberta i s'han produït diverses caigudes d'arbres (a la plaça dels Pins), pals de la llum, elements de façanes i plaques solars. Hi ha hagut danys a marquesines d'autobús i també a vehicles estacionats a la via pública. A Riudoms, la façana del CAP ha patit desperfectes i s'ha advertit als veïns més propers que no surtin als jardins.
L'Ajuntament de Valls ha emès un avís a la població pel fort temporal de vent i ha detallat que els serveis municipals estan treballant per retirar arbres i desperfectes al barri del Fornàs, la plaça dels Pins de la Xamora, la carretera del Pla i el carrer Abat Llort, aquest últim tancat al trànsit a causes de despreniments que afecten la via pública. En paral·lel, el consistori vallenc ha clausurat tots els parcs públics i ha suspès les activitats esportives a l'aire lliure fins a nou avís. Segons dades de l'estació meteorològica situada al terrat de l'Ajuntament de Valls, s'ha registrat un cop màxim de vent de 156 km/h a les 07.43 hores del matí.
L'Ajuntament de Tarragona també ha suspès aquest dissabte totes les activitats esportives a l'aire lliure al municipi per unes ratxes de vent que s'han apropat als 90 km/h a l'estació meteorològica situada al Complex Educatiu. "Aquesta indicació és efectiva de forma immediata i es mantindrà fins a nou avís, per motius de seguretat", ha piulat el consistori tarragoní en un missatge a X.
Finalment, a Amposta, ha calgut tallar l'avinguda de l'Alcalde Palau per risc de caiguda dels balcons d'un edifici.
Unes 450 trucades al telèfon d'emergències 112, més de la meitat al Baix Camp
El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins al moment un total de 448 trucades procedents que han generat 316 expedients relacionats amb el vent fort. Per comarques, des d'on s'han rebut més comunicacions ha estat des del Baix Camp (52,12%), l'Alt Camp (11,79%) i el Tarragonès (8,25%). La majoria de les trucades han estat per alertar d'obstacles a la via pública, i petits despreniments d'elements d'edificis i mobiliari urbà.
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que a l'AP-7 hi ha restricció pels vehicles articulats entre Cambrils (Baix Camp) i l'Ampolla (Baix Ebre) en tots dos sentits pel fort vent. També hi ha un carril tallat a Mont-roig del Camp en cada sentit per la caiguda d'arbres a la via. Per altra banda, l'SCT recorda que la BV-4031 està tallada al coll de la Creueta per la nevada, i que es necessiten cadenes per circular a la C-28 al port de la Bonaigua i a la C-142b per accedir al pla de Beret.