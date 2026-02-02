Comerç
El centre de Reus renova l'oferta gastronòmica: «Quan tanca un local, no triga a reobrir»
Més d'una desena de negocis de restauració, fleca o cafeteria s'han establert pels carrers del nucli durant l'últim any
Vivari, La Espiga Pan & Café, Golossa Cakery, DItaly, Midtown, Farinus, Va de Croissant, El Mestral, Burguitos, Compà Calabrese, Thaiger Thai, Que Bo És... L’oferta gastronòmica del centre de Reus ha viscut una important renovació en l’últim any, amb l’establiment —o la futura obertura— de més d’una desena de negocis vinculats amb la restauració, la fleca o la cafeteria. L’adeu de marques com Farggi, Virginias, Dogos o l’Absis no ha deixat temps per al comiat, ja que, en qüestió de setmanes, les obres han iniciat en els locals per preparar-se per a la instal·lació dels seus nous hostes. «Quan es tanca un local, no tarda a tornar-se a obrir; hi ha molta demanda», apunta el president de l’Associació d’Empreses d’Hostaleria (AEH) a Reus, Víctor Perales.
Perales afirma que «la gent realment té els ulls posats en Reus». «És una ciutat que té molt de moviment, hem sigut una ciutat molt comercial i dinàmica, i això fa que la gent de fora es fixi en Reus i vulguin vindre a implantar el seu negoci aquí», comenta. És el cas de La Espiga Pan & Café. Amb el producte colombià com a base i senyal d’identitat, l’emprenedora rere el projecte, Luisa Fernanda Ríos Marín, ha decidit combinar la proposta amb els hàbits locals perquè «tothom sigui benvingut». Resident a Coma-ruga, va atreure’s per Reus perquè cada vegada que visitava la ciutat hi veia «molta gent, molt comerç, molt flux de persones cap aquí i cap allà». «És un bon lloc per emprendre», va pensar. Dit i fet. Va obrir la segona quinzena de desembre i, per ara, «ha tingut molt bona acollida», afirma. A escasses passes de distància, conviu al carrer de Jesús amb Golossa Cakery, especialitzada en cheesecake i cookies. El seu propietari, Jonatan Muñoz, comparteix que Reus «em sembla una ciutat que, a escala comercial, és molt bona». «La gent fa molta vida al carrer i hi ha moltes oportunitats», assegura. La rebuda ha estat «millor impossible».
Això no obstant, Perales alerta: els marges de benefici s’han reduït moltíssim —per l’increment de costos, les exigències normatives, els lloguers, els costos de la plantilla, etcètera—, manca personal qualificat, «has de mirar molt primer què fas» i recomana dur a terme estudis previs per «no perdre» la forta inversió que requereix obrir un nou local. «Hi ha molta demanda, gent que va provant i intenta; potser faltaria que, en comptes de provar, la gent fes estudis per no perdre els diners que inverteix», reflexiona. «No pot ser que el muntis i, al cap de sis mesos, tanquis», lamenta, tot apuntant que «no tot són flors i violes» encara que es vegin els locals plens els caps de setmana.
Per això, considera que s’hauria d’impulsar l’acompanyament als nous emprenedors per valorar les seves idees i la rendibilitat dels seus projectes, una feina que s’hauria de fer «entre tots», amb la implicació d’entitats com l’AEH Reus, cada particular i, també, l’administració pública. És una anàlisi que ja duen a terme les franquícies, però que s’ha de treballar conjuntament per diferenciar-se i «anar a crear coses úniques i diferents».