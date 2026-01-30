POLICIA
Tres detinguts i set persones denunciades en un dispositiu de seguretat ciutadana al Mas Pellicer
Un dels arrestats va sostreure presumptament un moneder el passat 14 de gener i va efectuar diverses compres amb una targeta de la víctima
La Guàrdia Urbana de Reus, conjuntament amb els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional, han dut a terme la tarda d’aquest dijous, 29 de gener un dispositiu de seguretat ciutadana amb més de 120 persones identificades, 67 de les quals constaven amb antecedents policials. L’operatiu ha fet identificacions de persones i vehicles a l'estació de busos, i controls de pas de persones i vehicles al barri Mas Pellicer.
Durant el dispositiu, els Mossos van detenir un home de 54 anys com a presumpte autor d’un delicte de furt, quatre delictes d’estafa bancària amb targeta i un delicte d’estafa bancària amb targeta en grau de temptativa.
Els fets es remunten al 14 de gener, quan una dona va denunciar la sostracció del seu moneder. Poc després, la víctima va rebre notificacions de l’entitat bancària alertant de pagaments no autoritzats amb la seva targeta en quatre establiments. Dos dies més tard, es va registrar un nou intent de càrrec fraudulent, que no es va arribar a completar perquè la targeta ja estava bloquejada.
Gràcies a l’anàlisi de les imatges de videovigilància dels comerços on constaven els pagaments, els investigadors van poder identificar l’home, que finalment va ser localitzat i detingut ahir durant el dispositiu.
A banda de la detenció, els agents van denunciar sis persones per tinença de substàncies estupefaents i una més per tinença d’una arma prohibida.
En el mateix dispositiu, es va dur a terme la inspecció d’un local, on es van aixecar diverses actes administratives per les irregularitats detectades. En aquesta actuació, es va efectuar el comís de 50 paquets de productes il·legals de nicotina.
La Guàrdia Urbana va tramitar 23 denúncies administratives per infraccions de trànsit i va procedir a la immobilització de dos vehicles. Per la seva banda, la Policia Nacional va finalitzar l’operatiu amb dos detinguts i dues persones citades per infraccions a la Llei d’estrangeria.