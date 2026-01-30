MOBILITAT
La Ganxeta de Reus consolida el seu creixement amb més de 150.000 viatges en dos anys
El servei de bicicletes celebra l’aniversari amb nous abonaments anuals i una estació de gran capacitat a Bellissens
El servei de bicicleta pública compartida de Reus, la Ganxeta, celebra el seu segon aniversari amb un balanç clarament positiu i xifres que confirmen la seva consolidació com a alternativa de mobilitat urbana. Des de la seva posada en marxa, el gener de 2024, el sistema ha superat els 150.000 viatges i ha comptat amb 4.280 usuaris únics acumulats, mentre que el nombre total de persones registrades ja supera les 8.000.
Els desplaçaments amb la Ganxeta tenen una durada mitjana lleugerament superior als set minuts, una dada que evidencia l’ús del servei per a trajectes curts i quotidians dins la ciutat. L’activitat és constant al llarg de la setmana i es concentra especialment en estacions com Sant Jordi, Greco, Oques, Gandhi i Santa Anna, que s’han convertit en punts clau del sistema, sobretot en horaris laborables i hores punta.
El president de Reus Mobilitat i Serveis, Daniel Marcos, destaca que «amb només dos anys la Ganxeta s’ha consolidat com un servei fiable, eficient i segur, que s’ha convertit en una alternativa real al vehicle privat per als desplaçaments urbans». En aquest sentit, apunta que el servei continuarà creixent amb la incorporació d’una nova estació de gran capacitat al baixador de Bellissens, prevista per a enguany. Aquesta nova infraestructura disposarà de 42 ancoratges i es convertirà en la més gran de tota la xarxa, amb l’objectiu de reforçar la intermodalitat i donar resposta a una zona en plena expansió.
Coincidint amb el segon aniversari, la Ganxeta també estrena noves subscripcions anuals que entraran en vigor el 2026. Les noves tarifes seran de 60 euros anuals per a joves i persones jubilades i de 90 euros per a la resta d’usuaris. Les quotes anuals incorporen un descompte del 50%, igual que en les modalitats mensuals, i permeten un estalvi equivalent a dos mesos respecte al pagament mes a mes.
A més, per celebrar l’aniversari, el servei ha activat una promoció especial que permetrà utilitzar la bicicleta de manera gratuïta durant tot el mes de febrer. Mitjançant el codi promocional GANXETA2026, que es pot introduir directament a l’aplicació, els usuaris podran fer viatges sense cost fins al 28 de febrer de 2026.