Les ciutats on podràs volar des de Reus amb Jet2 aquest 2026: Londres, Manchester o Edimburg

L’aerolínia britànica oferirà més de 200.000 seients a Reus i estrenarà ruta directa amb Londres-Gatwick

Imatge d’arxiu de diversos turistes a l’aeroport de Reus.

Daniel Cabezas Ramírez

Daniel Cabezas Ramírez

Creat:

Actualitzat:

Jet2 amplia les seves connexions des de l’Aeroport de Reus durant aquest 2026, oferint més de 200.000 seients per volar al Regne Unit, incloent Anglaterra, Escòcia i Irlanda del Nord. L’aerolínia britànica reforça així la seva presència a la Costa Daurada, consolidant Reus com un node clau per a turistes britànics.

Entre les principals novetats de la temporada destaca la nova ruta directa a Londres-Gatwick, amb tres vols setmanals durant la temporada alta, que permetrà als viatgers accedir a la capital anglesa de manera més flexible i assequible.

A més de Londres, Reus estarà connectat amb altres ciutats importants del Regne Unit, com Manchester i Edimburg, així com Belfast a Irlanda del Nord. Altres rutes inclouen Birmingham, Bristol, Glasgow, Newcastle i Liverpool, completant un total de tretze destinacions durant la temporada de març a novembre.

La capital del Baix Camp també estarà connectada amb l’aeroport de Leeds-Bradford, situat entre les ciutats de Leeds i Bradford, i amb l’aeroport East Midlands, ubicat entre Nottingham, Derbi i Leicester, ampliant així les opcions per als viatgers que desitgin desplaçar-se des de Reus al Regne Unit durant la temporada 2026.

Encara que estava previst un nou vol cap a Bournemouth, la falta d’aeronaus Airbus A321neo ha retardat la seva posada en marxa. Des de Jet2 es mantenen confiats que la ruta s’incorporarà més endavant, completant així el seu pla d’expansió a Espanya.

