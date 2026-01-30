VIRAL
Les ciutats on podràs volar des de Reus amb Jet2 aquest 2026: Londres, Manchester o Edimburg
L’aerolínia britànica oferirà més de 200.000 seients a Reus i estrenarà ruta directa amb Londres-Gatwick
Jet2 amplia les seves connexions des de l’Aeroport de Reus durant aquest 2026, oferint més de 200.000 seients per volar al Regne Unit, incloent Anglaterra, Escòcia i Irlanda del Nord. L’aerolínia britànica reforça així la seva presència a la Costa Daurada, consolidant Reus com un node clau per a turistes britànics.
Entre les principals novetats de la temporada destaca la nova ruta directa a Londres-Gatwick, amb tres vols setmanals durant la temporada alta, que permetrà als viatgers accedir a la capital anglesa de manera més flexible i assequible.
Baix Camp
El poble de Tarragona on més ha plogut el 2026: més de 200 l/m² i al 'top' 10 de Catalunya
Daniel Cabezas Ramírez
A més de Londres, Reus estarà connectat amb altres ciutats importants del Regne Unit, com Manchester i Edimburg, així com Belfast a Irlanda del Nord. Altres rutes inclouen Birmingham, Bristol, Glasgow, Newcastle i Liverpool, completant un total de tretze destinacions durant la temporada de març a novembre.
La capital del Baix Camp també estarà connectada amb l’aeroport de Leeds-Bradford, situat entre les ciutats de Leeds i Bradford, i amb l’aeroport East Midlands, ubicat entre Nottingham, Derbi i Leicester, ampliant així les opcions per als viatgers que desitgin desplaçar-se des de Reus al Regne Unit durant la temporada 2026.
Baix Camp
Els dos pobles de Tarragona que segueixen en prealerta per sequera malgrat les abundants pluges
Daniel Cabezas Ramírez
Encara que estava previst un nou vol cap a Bournemouth, la falta d’aeronaus Airbus A321neo ha retardat la seva posada en marxa. Des de Jet2 es mantenen confiats que la ruta s’incorporarà més endavant, completant així el seu pla d’expansió a Espanya.