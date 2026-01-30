Viral
Els dos pobles de Tarragona que segueixen en prealerta per sequera malgrat les abundants pluges
Són els únics municipis de Catalunya que depenen d’un embassament que no arriba a la meitat de la seva capacitat
Encara que les pluges intenses i l’abundant neu dels últims dos mesos han recuperat gairebé per complet els nivells d’aigua dels embassaments de Catalunya, encara hi ha dos municipis de la demarcació de Tarragona que es mantenen en situació de prealerta per sequera, Duesaigües i Riudecanyes, que depenen del pantà de Siurana.
La resta d’embassaments presenten xifres històriques. Alguns pantans han superat el 90% de la seva capacitat i, fins i tot, s’han realitzat desembassaments per regular els nivells. Aquesta recuperació contrasta fortament amb la situació de fa un any, quan la sequera obligava a racionar l’aigua en moltes zones i els embassaments no superaven el 30% de la seva capacitat.
La prealerta d’aquests dos municipis es manté perquè l’embassament del qual depenen encara no s'ha recuperat. Malgrat les precipitacions, aquest embassament no arriba al 45% de la seua capacitat, mentre que altres pantans, com el Riudecanyes, han assolit nivells complets i, fins i tot, han iniciat desembassaments per regular el seu volum.
El motiu d’aquesta diferència es troba en un transvasament històric des del pantà de Siurana cap a l’embassament de Riudecanyes, utilitzat per la comunitat de regants d’aquesta última zona. Diverses organitzacions ecologistes i plataformes locals consideren que aquest transvasament ha perjudicat els municipis situats aigües a dalt, afectant els cultius, el desenvolupament econòmic i la disponibilitat d’aigua a la regió.
Durant els anys més durs de la sequera, la comarca afectada pel pantà de Siurana va patir seriosos problemes de proveïment i restriccions agrícoles. Encara que avui els nivells d’aigua han millorat, Riudecanyes i Duesaigües segueixen en prealerta com a mesura preventiva per assegurar el subministrament i la qualitat de l’aigua potable.
Mentrestant, la majoria dels embassaments catalans presenten xifres històriques. Pantans com Sau, Susqueda o Darnius-Boadella superen el 90% de la seva capacitat, garantint aigua per a ús domèstic, agrícola i industrial. Així doncs, la majoria de Catalunya gaudeix d’un panorama molt més favorable després d’anys de sequera extrema.