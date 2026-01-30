Meteorologia
El poble de Tarragona on més ha plogut el 2026: més de 200 l/m² i al 'top' 10 de Catalunya
En aquest municipi la neu ha arribat a cobrir els seus carrers i ha deixat estampes de postal a les seves muntanyes
El mes de gener ha deixat precipitacions extraordinàries en bona part de Catalunya, amb diverses borrasques que han marcat el mes i han omplert els pantans. Entre elles, Francis i Harry han estat les més significatives, ja que han deixat pluges persistents, vents forts i, fins i tot, neu a moltes zones de la demarcació de Tarragona, també en cotes baixes.
A Prades, al Baix Camp, la neu ha arribat a cobrir els seus carrers i ha deixat estampes de postal a les seves muntanyes, mentre que les pluges han superat els 200 litres per metre quadrat, situant el municipi en la desena posició del top 10 català en acumulat pluviomètric, amb un total de 219,8 mm.
El rànquing de gener està liderat per punts de muntanya i localitats amb registres superiors als 300 mm, com Portbou, Espot o Espolla, seguits per Palafrugell, Roses o Boí. Amb 220 litres, Prades supera amb claredat la mitjana habitual de precipitacions al Camp de Tarragona durant aquesta època de l’any, i confirma que el municipi ha estat un dels més afectats per la combinació de pluges intenses i nevades.
Les borrasques Francis i Harry expliquen gran part d’aquest fenomen. Francis ha portat nevades i un notable descens de temperatures a la regió, amb cota de neu relativament baixa, mentre que Harry ha provocat pluges persistents i acumulacions que han superat els 100 l/m² en bona part del Camp de Tarragona.
Daniel Cabezas Ramírez
La combinació d’ambdós episodis ha deixat els embassaments amb nivells molt superiors als habituals i ha tornat a omplir rius i torrents després de mesos de sequera relativa a la zona. De fet, ahir, al pantà de Riudecanyes es va produir un desembassament d’aigua, ja que va arribar al seu límit, superant el 100% de la seva capacitat.