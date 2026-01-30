Laboral
CCOO nega estar bloquejant l’acord de l’annex de la Guàrdia Urbana
Critiquen les acusacions per part d'UGT sobre la negociació de les condicions del personal de l'Ajuntament de Reus
CCOO nega que la negociació per les condicions del personal municipal de l’Ajuntament de Reus estigui «bloquejada» i afirma que les declaracions per part d’UGT són «esbiaixades». El sindicat afirma que, actualment, s’està treballant en el desenvolupament d’aspectes pendents de l’annex de la Guàrdia Urbana i altres matèries que afecten el conjunt de la plantilla. «Des de mitjan desembre s’han celebrat reunions monogràfiques de manera regular, una o dues per setmana, amb representants de totes les seccions sindicals per avançar en un acord que concreti i compensi reivindicacions pendents», expliquen des de CCOO.
Per tant, «rebutgen» qualsevol afirmació sobre que «CCOO hagi mantingut una actitud obstructiva»: «El nostre sindicat ha defensat activament les reivindicacions de la Guàrdia Urbana, sense renunciar a les demandes legítimes i històriques de la resta del personal municipal, com l’execució dels punts pendents del conveni, l’aplicació de drets i permisos al personal de llocs unipersonals o el dret a la jubilació parcial del personal laboral». A la vegada, sobre els preacords que des d’UGT i CSIF van arribar amb l’Ajuntament i que finalment no van prosperar a la Mesa General de Negociació, apunten que no van tirar endavant «perquè no havien estat treballats amb totes les organitzacions sindicals i no incorporaven les necessitats del conjunt de la plantilla».
Per un altre costat, des de CCOO es reafirmen en el respecte a totes les formes d’acció sindical i defensen la unitat com a «eina de força col·lectiva». «Compartim que la negociació és complexa i més lenta del que seria desitjable, però constatem que continua avançant. Per això fem una crida al rigor, a la responsabilitat i a no alimentar lectures que només generen confusió i tensió innecessària», afegeixen. Finalment, reclamen a l’Ajuntament que doni una «resposta efectiva» a les demandes plantejades. En cas contrari, «les mobilitzacions seran inevitables, amb el suport de CCOO a totes les plantilles afectades».