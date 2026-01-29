MOBILITAT
Reus amplia cinc dies més la suspensió de la ZBE per les incidències a Rodalies
La mesura s’estén fins el 30 de gener a petició de la Generalitat per facilitar els desplaçaments
L’Ajuntament de Reus ha acordat ampliar la desactivació temporal de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) entre els dies 26 i 30 de gener per facilitar la mobilitat de la ciutadania davant les incidències registrades al servei de Rodalies. La decisió respon novament a una sol·licitud del Govern de la Generalitat adreçada als municipis amb ZBE activa.
Els 5 dies se sumen als ja anunciats (21, 22 i 23 de gener) i tindran la mateixa consideració que un dia festiu en el context noprmatiu de la ZBE de Reus. En conseqüència, els 8 dies no computaran als efectes del número màxim d’accesos anuals previstos (24) a la zona de baixes emissions sense necessitats d'autorització per a tots els vehicles de residents a fora de Reus o que no paguen l'impost de vehicles a la ciutat afectats per limitacions previstes a l'ordenança que regula la ZBE.
L'horari de la ZBE de Reus és els dies feines, de dilluns a divendres, de 7:00 a 19:00h. Els festius i caps de setmana, l'accés a la zona delimitada és lliure.
El Govern de la Generalitat ha instat als municipis amb ZBE a què apliquin amb caràcter imminent les excepcions i autoritzacions previstes a les seves ordenances municipals de ZBE, així com els mecanismes de flexibilitat contemplats en la normativa vigent, per permetre l’entrada i sortida de tots els vehicles que ho tenen limitat.