MaserGrup presenta un nou llibre dedicat als 111 anys de trajectòria empresarial de Vermuts Miró
És el primer volum de la nova col·lecció Biblioteca MaserGrup d'Història Empresarial
El vermut ha estat durant els últims temps el símbol espirituós de la ciutat de Reus i un dels seus símbols a l'hora de donar-se a conèixer de portes a fora. Això ha estat gràcies essencialment a aquelles marques històriques que fa una bona pila d'anys treballen per oferir un producte excel·lent. Dins d'aquesta història és imprescindible tenir en compte Vermuts Miró, que l'any passat va celebrar els 111 anys. Per aquest motiu, des de MaserGrup i de la mà de la historiadora Isabel Martínez publiquen el llibre Vermuts Miró i la història del vermut a Reus.
L'obra recull la història de la prestigiosa marca de vermuts des dels seus antecedents durant la segona meitat del segle XIX fins a l'any 2025. L'autora del llibre i encarregada de recopilar tota la informació necessària remarca la importància d'haver editat aquest llibre per part de la direcció: «Crec que és un encert proposar-se investigar els origens amb l'objectiu d'evitar perdre la identitat. La memòria que tenim recollida en aquest volum ha de servir com a palanca de futur perquè el llegat continuï viu». La història de Vermuts Miró, tot i que vinculada a Reus estretament amb Reus, té els seus orígens més enllà de la comarca del Baix Camp, concretament, en «el celler d'un metge del Priorat», Emilio Miró Olivé, a la població de Cornudella del Montsant. Ara bé, com bé apunta la historiadora, el llibre permet conèixer als noms principals darrere la trajectòria i les fites aconseguides per l'empresa com Emili Miró Salvat, entre d'altres.
La investigació ha comptat amb un ampli recull bibliogràfic de diferents arxius i fonts bibliogràfiques, però també amb el testimoni i entrevistes a una desena de persones estretament relacionades amb l'empresa o amb la família Miró. És el cas de Carles Prats, un dels darrers gerents de la marca, o l'exalcalde de Cornudella del Montsant, Salvador Salvadó.
Alhora, el llibre posa de manifest altres punts històrics rellevants no tan sols per la marca, sinó pel sector del vermut. Per exemple, en el paper que va tenir per fer rejovenir la imatge davant la població el consum del vermut de cara a la dècada de 2010. Finalment, també aborda l'any 2020, data clau per l'adquisició de Vermuts Miró per part de MaserGrup, que ha protagonitzat un procés d'expansió comercial que ha situat a l'empresa com a principal productor de vermut a l'Estat. Un creixement que, segons valora la directora de Vermuts Miró, Montserrat Caelles, no hauria estat possible sense respectar l'essència i arrels que defineixen a la marca.
El llibre es pot adquirir a un preu de 15 euros a les llibreries Galatea, Gaudí i Abacus. Els beneficis de la venda dels exemplars es destinaran íntegrament a projectes d'investigació relacionats amb el sector del vermut. «Com que el llibre pretén aportar al món del vermut, volem destinar aquests beneficis a projectes, que encara hem de decidir, per la millora del sector del vermut», afirma Caelles.
Biblioteca MaserGrup
Aquest llibre suposa també l'inici de la nova col·lecció Biblioteca MaserGrup d'Història Empresarial, amb la intenció de preservar i donar a conèixer el patrimoni històric empresarial del territori, evitant que les seves històries quedin en l'oblit. Segons assegura la directora de Vermuts Miró, s'espera que el següent volum es publiqui l'any vinent.
