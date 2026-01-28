Diari Més

INFRAESTRUCTURES

Les inversions que preveu Rodalies a Tarragona fins al 2030: noves estacions i grans remodelacions

El pla preveu elevar la inversió fins als 8.037 milions d'euros, un 26% més respecte al pla vigent

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, van anunciar dimarts al vespre l'actualització del pla de Rodalies 2020-2030. Aquest preveu elevar la inversió fins als 8.037 milions d'euros, un 26% més i 1.691 milions extra respecte al pla vigent. 

El nou pla incrementa substancialment els recursos destinats al manteniment i seguretat de la xarxa viària, que ha viscut una setmana de caos arran de detectar punts insegurs. La partida doblarà la xifra prevista inicialment i passarà als 2.243 milions d'euros

El pla incorpora un setè programa nou de vies d'estacionament i de tallers valorat en 637 milions, per afrontar l'increment de la flota en 53 nous trens.

En total es preveuen un total de 287 noves actuacions encaminades a garantir «les condicions òptimes de la infraestructura», des de túnels, vies, trinxeres, ponts, viaductes, terraplens i talussos fins a sistemes de seguretat, telecomunicacions i energia. 

Aquestes són les principals inversions previstes del 2026 al 2030, amb alguns punts nous, d'altres que ja tenen el projecte redactat i altres que estan en marxa des de fa anys, però que també comptaran amb partides pressupostàries durant aquests cinc anys:

Manteniment i reposició d’actius

  • Obres en els túnels del Garraf, túnel de l'Argentera (tram Mora la Nova-Reus), túnels de la collada de Tosses.
  • Pont sobre el riu Besòs a Sant Adrià de Besòs i ponts de Sant Miquel de Fluvià i viaducte de Girona.
  • Tractament de desmunts i terraplens a totes les línies.
  • Renovació de la via Figueres - Portbou.
  • Renovació de desviaments de bifurcació en el tram de l'Estació de França - Bifurcació Aragó.
  • Noves subestacions a Girona, Figueres, la Garriga, Sabadell, Cornellà de Llobregat, Riudecanyes, Flaçà, Vila-seca, Molins de Rei i Torredembarra.
  • Projecte constructiu de les instal·lacions de senyalització en els trams Ametlla de Mar - Camp de Tarragona i Arenys de Mar - Maçanet-Massanes.
  • Projecte constructiu i d'execució de les obres per la renovació de les instal·lacions de seguretat de l'estació d'Alcover.
  • Projecte constructiu i d'execució de les obres de renovació dels enclavaments d'Almacelles, Raimat, Juneda, Montblanc i Vilaverd.
  • Projecte constructiu i d'execució de les obres d'instal·lació del bloqueig automàtic banalitzat en el tram Figueres - Portbou.
  • Supressió del passos a nivell de Mollerussa, la Llagosta i Flaçà.

Noves estacions i grans remodelacions

  • Millores d'accessibilitat en estacions de Renfe i construcció d'andanes de 200 m de longitud per l'augment de la capacitat de l'estació.
  • Millores d'accessibilitat i supressió de passos entre andanes en estacions d'Adif i adaptació de les estacions de l'R16 a l'ample variable.
  • Construcció de dos intercanviadors entre la línia R8 i els FGC a l'Hospital General i a Volpelleres
  • Remodelació de l'estació de Sants
  • Estació de la Sagrera
  • Estació Intermodal del Camp de Tarragona.
  • Estació del Circuit de Catalunya Montmeló
  • Estació de Reus Bellissens
  • Estació de Sant Feliu de Llobregat
  • Estació de Parets del Vallès
  • Estació de Montcada Bifurcació

Actuacions per l’augment de la capacitat

  • Desdoblament Parets - la Garriga
  • Desdoblament Vic - Centelles
  • Desdoblament Montcada Bifurcació - Parets
  • Desdoblament la Garriga - Centelles
  • Duplicació de Vic
  • Nou accés a l'aeroport de Barcelona - el Prat
  • Nou ramal entre la línia de Puigcerdà i el Corredor del Vallès
  • Quadruplicació de Castelldefels - el Prat
  • Salt de moltó a Cerdanyola
  • Nou ramal al nus de Vila-seca

Actuacions per la integració urbana

  • Integració a Montcada i Reixac 
  • Variant ferroviària de Figueres
  • Integració a Vilafranca del Penedès
  • Integració a l’Hospitalet de Llobregat
  • Integració a Sant Feliu de Llobregat
  • Plans d’acció contra el soroll
  • Adequació del pas soterrat Mollet del Vallès – Sant Fost
  • Remodelació de l’estació de Montcada Bifurcació
  • Remodelació de l’estació de Castelldefels

Actuacions per la implantació de sistemes de seguretat i telecomunicacions

  • Instal·lació d’ERTMS Nivell 2 
  • Instal·lació de telecomunicacions GSM-R

Actuacions en vies d’estacionament 

  • Vies d’estacionament a Granollers, Mataró, Sant Celoni, Maçanet-Massanes, Sant Vicenç de Calders, L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, l’Estació de França, La Garriga i Martorell.
  • Estacions tècniques al Prat de Llobregat i Terrassa Can Boada.

Actuacions en tallers

  • Tallers a Ripoll, Granollers Centre, Manresa, Sant Vicenç de Calders, Vilanova i la Geltrú (fases 1 i 2) i Mataró.

Nous trens 

  • 72 noves unitats 452 de 100 metres per Rodalies.
  • 24 noves unitats 480 de 100 metres per Regionals.
  • 14 unitats de 107 metres, d'ample variable S-121.

Millora d'atenció a l'usuari

  • Millora de la informació en temps real (en línia i presencial), de les incidències i de l'accessibilitat.
  • Reforç dels canals d'escolta activa i interacció amb els usuaris.
  • Consolidar la transformació digital en marxa, amb l'expansió de la T-mobilitat i la renovació integral dels sistemes de venda i validació, entre altres.
