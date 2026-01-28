INFRAESTRUCTURES
Les inversions que preveu Rodalies a Tarragona fins al 2030: noves estacions i grans remodelacions
El pla preveu elevar la inversió fins als 8.037 milions d'euros, un 26% més respecte al pla vigent
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, van anunciar dimarts al vespre l'actualització del pla de Rodalies 2020-2030. Aquest preveu elevar la inversió fins als 8.037 milions d'euros, un 26% més i 1.691 milions extra respecte al pla vigent.
El nou pla incrementa substancialment els recursos destinats al manteniment i seguretat de la xarxa viària, que ha viscut una setmana de caos arran de detectar punts insegurs. La partida doblarà la xifra prevista inicialment i passarà als 2.243 milions d'euros.
El pla incorpora un setè programa nou de vies d'estacionament i de tallers valorat en 637 milions, per afrontar l'increment de la flota en 53 nous trens.
En total es preveuen un total de 287 noves actuacions encaminades a garantir «les condicions òptimes de la infraestructura», des de túnels, vies, trinxeres, ponts, viaductes, terraplens i talussos fins a sistemes de seguretat, telecomunicacions i energia.
Aquestes són les principals inversions previstes del 2026 al 2030, amb alguns punts nous, d'altres que ja tenen el projecte redactat i altres que estan en marxa des de fa anys, però que també comptaran amb partides pressupostàries durant aquests cinc anys:
Manteniment i reposició d’actius
- Obres en els túnels del Garraf, túnel de l'Argentera (tram Mora la Nova-Reus), túnels de la collada de Tosses.
- Pont sobre el riu Besòs a Sant Adrià de Besòs i ponts de Sant Miquel de Fluvià i viaducte de Girona.
- Tractament de desmunts i terraplens a totes les línies.
- Renovació de la via Figueres - Portbou.
- Renovació de desviaments de bifurcació en el tram de l'Estació de França - Bifurcació Aragó.
- Noves subestacions a Girona, Figueres, la Garriga, Sabadell, Cornellà de Llobregat, Riudecanyes, Flaçà, Vila-seca, Molins de Rei i Torredembarra.
- Projecte constructiu de les instal·lacions de senyalització en els trams Ametlla de Mar - Camp de Tarragona i Arenys de Mar - Maçanet-Massanes.
- Projecte constructiu i d'execució de les obres per la renovació de les instal·lacions de seguretat de l'estació d'Alcover.
- Projecte constructiu i d'execució de les obres de renovació dels enclavaments d'Almacelles, Raimat, Juneda, Montblanc i Vilaverd.
- Projecte constructiu i d'execució de les obres d'instal·lació del bloqueig automàtic banalitzat en el tram Figueres - Portbou.
- Supressió del passos a nivell de Mollerussa, la Llagosta i Flaçà.
Noves estacions i grans remodelacions
- Millores d'accessibilitat en estacions de Renfe i construcció d'andanes de 200 m de longitud per l'augment de la capacitat de l'estació.
- Millores d'accessibilitat i supressió de passos entre andanes en estacions d'Adif i adaptació de les estacions de l'R16 a l'ample variable.
- Construcció de dos intercanviadors entre la línia R8 i els FGC a l'Hospital General i a Volpelleres
- Remodelació de l'estació de Sants
- Estació de la Sagrera
- Estació Intermodal del Camp de Tarragona.
- Estació del Circuit de Catalunya Montmeló
- Estació de Reus Bellissens
- Estació de Sant Feliu de Llobregat
- Estació de Parets del Vallès
- Estació de Montcada Bifurcació
Actuacions per l’augment de la capacitat
- Desdoblament Parets - la Garriga
- Desdoblament Vic - Centelles
- Desdoblament Montcada Bifurcació - Parets
- Desdoblament la Garriga - Centelles
- Duplicació de Vic
- Nou accés a l'aeroport de Barcelona - el Prat
- Nou ramal entre la línia de Puigcerdà i el Corredor del Vallès
- Quadruplicació de Castelldefels - el Prat
- Salt de moltó a Cerdanyola
- Nou ramal al nus de Vila-seca
Actuacions per la integració urbana
- Integració a Montcada i Reixac
- Variant ferroviària de Figueres
- Integració a Vilafranca del Penedès
- Integració a l’Hospitalet de Llobregat
- Integració a Sant Feliu de Llobregat
- Plans d’acció contra el soroll
- Adequació del pas soterrat Mollet del Vallès – Sant Fost
- Remodelació de l’estació de Montcada Bifurcació
- Remodelació de l’estació de Castelldefels
Actuacions per la implantació de sistemes de seguretat i telecomunicacions
- Instal·lació d’ERTMS Nivell 2
- Instal·lació de telecomunicacions GSM-R
Actuacions en vies d’estacionament
- Vies d’estacionament a Granollers, Mataró, Sant Celoni, Maçanet-Massanes, Sant Vicenç de Calders, L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, l’Estació de França, La Garriga i Martorell.
- Estacions tècniques al Prat de Llobregat i Terrassa Can Boada.
Actuacions en tallers
- Tallers a Ripoll, Granollers Centre, Manresa, Sant Vicenç de Calders, Vilanova i la Geltrú (fases 1 i 2) i Mataró.
Nous trens
- 72 noves unitats 452 de 100 metres per Rodalies.
- 24 noves unitats 480 de 100 metres per Regionals.
- 14 unitats de 107 metres, d'ample variable S-121.
Millora d'atenció a l'usuari
- Millora de la informació en temps real (en línia i presencial), de les incidències i de l'accessibilitat.
- Reforç dels canals d'escolta activa i interacció amb els usuaris.
- Consolidar la transformació digital en marxa, amb l'expansió de la T-mobilitat i la renovació integral dels sistemes de venda i validació, entre altres.