VÍA PÚBLICA
El pla Barri a barri de Reus es reprèn el proper 2 de febrer ampliat
S'incorpora Reus Transport per assumir les tasques de neteja i manteniment de les marquesines de bus
L’Ajuntament de Reus reprèn el 2 de febrer el Barri a barri, el pla integral, intensiu i coordinat de manteniment de la via pública. I ho fa amb la incorporació de nous serveis i la millora de la coordinació per guanyar en eficiència i efectivitat i minimitzar les molèsties a la ciutadania.
Daniel Marcos, regidor de Via Pública, afirma que «Barri a barri és una resposta integral a les necessitats de la ciutat; una actuació intensiva a partir de la coordinació de tots els serveis municipals que intervenen en el manteniment de la via pública per fer de Reus una ciutat més neta, més verda i més amable».
Com a novetat d’aquest any, el Pla incorpora la col·laboració de l’empresa Reus Transport, que se suma a les actuacions de millora i manteniment de l’espai públic. En aquest sentit, Reus Transport assumirà tasques de neteja i manteniment de les marquesines de transport públic, la renovació de la cartelleria informativa i altres actuacions que es considerin necessàries per garantir un millor estat i funcionalitat d’aquests elements, contribuint així a la dignificació de l’espai públic i a la millora del dia a dia dels barris de Reus.
Igualment, en l’àmbit de ciutat verda, el pla de manteniment afegeix les tasques de plantació de vegetació; mentre que s’ha millorat la coordinació entre els treballs d’esporga i de neteja er tal de fer-los coincidir i reduir molèsties al veïnat.
Barri a barri va tancar el primer any de servei amb un total de 4.500 actuacions realitzades. Les actuacions es van realitzat en 41 barris de la ciutat, el que suposa una mitjana de 110 actuacions per barri. De les 4.500 actuacions fetes: 1.766 són de neteja, 883 d'espai públic, 1.231 d'espai verd i aigües 620.
Barri a barri s'emmarca en el Pla Reus 10 d'accions municipals relacionades amb la millora de la via pública i la sostenibilitat als barris per promoure la millora i impuls de diferents barris de la ciutat.