SOCIETAT
L'Ajuntament canvia la data de la prova per les places d'auxiliar administratiu a l'11 d'abril
La prova es durà a terme a les 9 hores en un únic torn
L'Ajuntament de Reus ha modificat la data prevista per la prova escrita per la selecció de 36 places d'auxiliar administratiu, atès l'elevat nombre de persones presentades, unes 733. Tot i que estava previst pel 16 de febrer en dos torns consecutius, finalment la primera prova es durà a terme a les 9 hores del dissabte 11 d'abril de 2026 a Fira Reus Centre de Fires i Convencions, en unitat d'acte, tal com recull el decret emès des de l'Àrea de Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern.
Segons expliquen fonts del consistori, el nombre de participants ha suposat dificultats per disposar d'un espai amb el nombre de taules i cadires adequades per a dur a terme la prova. Com en qualsevol prova d'aquestes característiques, els interessats s'hauran de presentar amb el DNI i bolígraf per tal d'iniciar el procés selectiu. El canvi arriba després que des de CSIF es presentés un recurs contra l'Edicte 269/2025 del 13 de gener de 2026. En aquest s'expressava que la prova seria en dos torns, fet que des del sindicat consideraven un error, ja que donava avantatge als participants del segon torn.
