VIA PÚBLICA
El centre de Reus suma ja onze punts de recollida d'escombraries amb illes emergents
S'han incorporat les illes de plaça del Baluard, raval de Santa Anna i carrer de l'Hospital
L'Ajuntament de Reus va anunciar fa una setmana la incorporació de tres noves illes emergents a la plaça del Baluard, al raval de Santa Anna i al carrer de l'Hospital, que substitueixen els contenidors soterrats. D'aquesta manera, la ciutat suma ja onze punts de recollida d'escombraries d'illes emergents, el qual és un sistema que consisteix en remolcs de recollida selectiva que només s'instal·len en franges horàries concretes, de 19 a 23 hores. En concret, per a llançament de residus de paper i cartó, orgànica, vidre, resta i envasos actualment hi ha disponible a la plaça del Teatre, carrers de la Presó, l'Hospital, Llovera, Sant Llorenç, Salvador Espriu, Boule, a la placeta dels Argenters i la travessera de Sant Antoni. Pel que fa a illes amb possibilitat de llençar també l'oli usat i tèxtil hi són a la plaça del Baluard i a raval Santa Anna. Alhora, la incorporació d'aquests nous punts ha comportat l'eliminació dels contenidors soterrats del raval del Pallol.
Per tal d'acompanyar aquesta expansió d'aquest nou model de recollida d'escombraries s'ha posat en marxa una campanya informativa que s'allargarà fins aquest 30 de gener amb un equip de sis educadors ambientals que resoldran els dubtes d'aquest nou sistema i acompanyaran a la ciutadania en el canvi de model Els punts informatius estan actius de dilluns a divendres en horari de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores. Per un altre costat, els informadors també vetllaran per explicar la normativa d'ús de les illes emergents, detectar possibles usos incorrectes i elaborar un recull de les incidències, queixes i propostes al voltant del sistema. L'objectiu de les illes emergents és proposar una alternativa al sistema de contenidors soterrats, especialment a la zona centre de la ciutat, on les dificultats tècniques, de manteniment i d'ús fan necessari un nou model més eficient i adaptable a l'entorn urbà.
El regidor de l'àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Reus, Daniel Rubio, va subratllar que es tracta d'un nou sistema «que sabem que funciona i que, a més, ens ha reduït l'impacte visual, les males olors i la molèstia al centre». Per la seva banda, l'edil de Via Pública de l'Ajuntament de Reus, Daniel Marcos, va apuntar que les illes emergents que hi ha actives han generat «un efecte molt positiu», també en termes de l'índex de recollida selectiva. «Això, a més, fa que tinguem punts molt més nets i un impacte a la via pública reduït per aquesta illa que aterra en un horari molt concret», va valorar Marcos. Una de les darreres experiències en aplicar-se una illa emergent va ser al carrer de Salvador Espriu, que es va incorporar fa un any. «Ha tingut una bona acceptació per part dels comerços i residents», va comentar Rubio, com a mostra que el model ha arribat per a quedar-se.
Recollida selectiva
Per un altre costat, l'Ajuntament de Reus està immers en la lluita per aconseguir augmentar l'índex de recollida selectiva, actualment per sota del 50% i lluny dels objectius marcats per la Unió Europea. Per aquest motiu, des del consistori s'han implementat diversos sistemes de recollida d'escombraries en diverses zones de la ciutat. El primer quadrimestre de l'any 2025 es va instal·lar el sistema de recollida porta a porta al barri Montserrat, que va permetre disparar el percentatge d'un 20% a un 85% en aquella zona. Una mesura, però, que Rubio va assenyalar que és «cara» i només viable en àrees concretes i, per aquest motiu, el seu possible creixement futur estarà acotat segons uns criteris.
Per un altre costat, també es va implementar el sistema de recollida d'escombraries amb contenidors intel·ligents en les urbanitzacions de Sant Joan, Blancafort, Mas Carpa i Xalets Quintana i continua el foment de l'ús de les deixalleries amb el descompte de la taxa de la brossa per aportacions, amb un màxim de 20 euros. «Reus té tots els sistemes de recollida i, si demà les bosses d'escombraries es recollissin per drons, Reus seria una de les primeres ciutats que en tindria, perquè ens agrada innovar i saber la realitat d'un sistema», va reivindicar. «Els sistemes que estem provant sabem que funcionen, que la gent els acull de manera correcta i, per tant, hem d'evolucionar-los», va afegir el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat.
