SOCIETAT
Les obres de reforma del pàrquing d'Alcalde Joan Bertran començaran el mes de febrer
Les obres al pàrquing actualment clausurat tenen una durada prevista d'entre cinc i sis mesos
Més d’un any després de la clausura del pàrquing d’Alcalde Joan Bertran per un suposat «risc de col·lapse estructural» finalment els veïns comencen a veure el llum al final del túnel i les obres de reforma s’espera que comencin aquest mes de febrer. Segons han explicat des de la comunitat de propietaris del passeig de prim dels números 27, 29 i 31, les 276 persones afectades per la situació podran tornar a utilitzar el pàrquing soterrat després d’unes obres que haurien de durar entre 5 i 6 mesos. Tot i que no ha transcendit la quantia darrera l’actuació ni detalls tècnics, des de la comunitat apunten que la xifra és elevada i que es pagarà íntegrament amb fonts propis entre tots els veïns. Segons confirmen des del consistori, la comunitat ha rebut ja la llicència d’obres.
«Es tracta d’una obra de gran envergadura, però els veïns ja estem farts d’esperar i l’únic que desitgem és poder tornar a fer servir el pàrquing», apunta el president de la comunitat, Josep García. Des de la clausura de l’espai el mes d’agost de 2024, els veïns «s’han hagut de buscar la vida». «Hi ha veïns que estan havent de pagar abonaments per una plaça pública a la Pastoreta o hi ha veïns d’edat avançada que se’ls ha complicat molt la vida arran del tancament del pàrquing», explica García.
Tancament forçat
Ara bé, un tancament el qual el president de la comunitat critica, ja que «encara no ens han justificat que realment hi hagi un risc de col·lapse». L’anterior junta a l’actual, la qual es va decidir fer fora de manera unànime el setembre de 2024 en assemblea, va demanar a un arquitecte que fes un informe de l’estat del pàrquing. Els resultats d’aquest arquitecte van ser que, suposadament, existia un risc de col·lapse estructural que va posar en coneixement a l’Ajuntament de Reus. En aquell moment el consistori va reclamar a la junta d’aleshores que solucionés una sèrie de qüestions, a les quals no va donar resposta i, com a conseqüència, es va procedir al tancament del pàrquing.
Segons explica García, els estudis demanats per la junta actual i duts a terme per part de 7 arquitectes diferents «no demostren que hi hagi risc que s’ensorri el pàrquing». «És veritat, és un pàrquing amb més de 50 anys i hi ha una sèrie de filtracions i qüestions a resoldre, per això fem la reforma, però no parlem en cap cas que s’hagi de tancar tot el pàrquing perquè pot caure en qualsevol moment», assevera. Per aquest motiu, critica que per part de l’Ajuntament s’hagi mantingut un tancament total durant aquest temps mentre es treballava en la solució: «No hem vist per enlloc un informe que demostrés que estava justificat aquest tancament total. Potser es podria haver limitat l’accés o només tancar unes places concretes, però no tot el pàrquing». Així i tot, García comenta que a aquestes altures «l’únic que volem és tornar a fer servir el pàrquing. No ens agrada gens com s’ha gestionat tot plegat, ni per part de l’anterior junta ni de l’Ajuntament, però la prioritat és reobrir el pàrquing».
Reus
