TURISME
L'aerolínia Jet2 programa més de 220.000 seients cap a Reus aquesta temporada
L’aerolínia Jet2.com oferirà més de 220.000 seients per arribar a l’Aeroport de Reus durant la temporada del 2026, un 18% més que el 2025. Serà la primera vegada que la companyia britànica superi l’oferta de 200.000 places per connectar el Regne Unit amb la Costa Daurada. Entre el 30 de març i l’1 de novembre, Jet2 oferirà tretze enllaços directes a Irlanda del Nord, Escòcia i Anglaterra. La principal novetat serà la ruta amb Londres-Gatwick, que tindrà una freqüència de tres vols setmanals durant la temporada alta.
Això no obstant, no esdevindrà una realitat, per ara, el vol cap a Bournemouth, atesa la falta d’aeronaus Airbus A321neo que havien de renovar la flota, si bé el General Manager d’Aeroports i Organitzacions Turístiques de Jet2.com i Jet2holidays, Ricard Querol, va afirmar que «no hi ha cap dubte» que acabarà sumant-se a l’oferta. Així, amb 33.000 seients addicionals d’arribada, les propostes de Jet2 per a l’Aeroport de Reus durant la temporada 2026 són les següents: Belfast, Birmingham, Bristol, East Midlands, Edimburg, Glasglow, Leeds-Bradford, Liverpool, Londres-Gatwick, Londres-Luton, Londres-Stansted, Manchester i Newcastle. L’aerolínia va aprofitar per presentar els seus plans de desenvolupament a l’Aeroport de Reus per aquest estiu durant l’última edició de FITUR.
Reus
Apareixen nous missatges satírics anònims sobre el conflicte de la Sang
Sergi Peralta Moreno
Reus
Mossèn Fortuny torna a quedar-se fora del temple de La Sang
Miquel Llaberia