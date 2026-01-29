Turisme
Jet2 connectarà Reus amb Anglaterra, Irlanda i Escòcia el 2026: oferirà més de 200.000 seients
La principal novetat serà la ruta amb Londres-Gatwick, que tindrà una freqüència de tres vols setmanals
L’aerolínia britànica Jet2 reforçarà la seva operativa a l’Aeroport de Reus durant la temporada de 2026, amb una programació que superarà per primera vegada les 220.000 places, fet que suposa un increment del 18% respecte a 2025. Es tracta del volum de seients més gran ofert fins ara per la companyia a la Costa Daurada, consolidant el Regne Unit com el seu principal mercat emissor.
Entre el 30 de març i l’1 de novembre, Jet2 operarà tretze rutes directes que connectaran Reus amb diferents punts d’Anglaterra, Escòcia i Irlanda del Nord, sumant 33.000 places addicionals. Aquest creixement s’emmarca dins de l’estratègia d’expansió de l’aerolínia al sud d’Europa, amb Espanya com un dels seus destins clau.
La principal novetat de la temporada serà la nova connexió amb l’aeroport de Londres-Gatwick, que s’estrenarà el 2026 amb tres vols setmanals durant la temporada alta. Aquesta ruta forma part de l’obertura d’una nova base de Jet2 a Gatwick, des d’on la companyia connectarà amb onze destins espanyols.
Amb aquesta incorporació, Reus passarà a estar enllaçat amb tres aeroports de Londres -Gatwick, Luton i Stansted-, ampliant les opcions tant per als turistes britànics que visiten la Costa Daurada com per als viatgers del territori que vulguin desplaçar-se a la capital britànica. Des de l’aerolínia destaquen l’enorme potencial de Londres com a mercat emissor cap a Espanya.
Actualment, Jet2 ja connecta Reus amb ciutats com Belfast, Birmingham, Bristol, East Midlands, Edimburg, Glasgow, Leeds-Bradford, Liverpool, Manchester i Newcastle, a més de les rutes a Londres. La prevista connexió amb Bournemouth no s’incorporarà de moment a causa de la falta d’aeronaus Airbus A321neo, encara que la companyia assegura que acabarà afegint-se a l’oferta.
Els plans de creixement de Jet2 a l’Aeroport de Reus es van presentar durant l’última edició de FITUR, on l’aerolínia va reafirmar el seu compromís amb la Costa Daurada. De fet, la companyia subratlla que sis de cada deu vols que opera a l’hivern tenen com a destí Espanya, una dada que reforça el pes estratègic del mercat espanyol dins de la seva xarxa.