El restaurant japonès de Torredembarra que té una de les millors tapes d'Espanya
La tapa ha portat a aquest restaurant al podi de Madrid Fusión, només per darrere d’Astúries i La Rioja
Torredembarra ha aconseguit fer-se un lloc entre l’elit gastronòmica estatal gràcies al restaurant 4 Makis, que ha estat un dels grans protagonistes del Campeonato de Hostelería de España – Tapas y Pinchos, celebrat en el marc de Madrid Fusión. L’establiment torrenc ha aconseguit situar-se entre les tres millors propostes del país en el torn de tarda, competint amb un total de 36 restaurants de tot Espanya.
La tapa presentada, l’única representant de Tarragona i de tot Catalunya al certamen, apostava pel producte de proximitat amb un fals nigiri de calamar i gamba vermella de Tarragona, una elaboració que no ha passat desapercebuda per al jurat. Finalment, 4 Makis ha obtingut la tercera posició, només per darrere de les propostes d’Astúries i La Rioja.
“Ha estat una experiència increïble”, explicava Jorge Piera, president del grup Galera i gestor del restaurant. “És el primer any que participem i lluitarem per tornar”, assegurava, destacant que la tapa presentada “no deixa indiferent a ningú”. La participació al campionat va ser possible després d’haver guanyat el premi a la Millor Tapa de Tarragona, atorgat per l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona (AEHT) el passat mes d’octubre.
Els xefs Mikel Astorga i Joan Tomàs van ser els encarregats de defensar la proposta de 4 Makis a Madrid, en una experiència que des de l’AEHT també s’ha valorat molt positivament. Encara que la primera posició s’ha resistit, des del restaurant destaquen l’impacte i la visibilitat aconseguits, animant ara el públic a provar a Torredembarra la tapa que ha situat el municipi al mapa gastronòmic nacional.