Una escola no la fa un edifici, la fan les persones
L'Escola Teresa Miquel i Pàmies celebra aquest curs el seu 40è aniversari
Les escoles són aquells espais que defineixen més a una població o a un barri. A través dels seus alumnes, les històries i la identitat de les famílies, amb els seus reptes o preocupacions, es traslladen a un espai on comencen a definir la seva vida. Per tant, que l'Escola Teresa Miquel i Pàmies arribi als 40 anys d'història aquest curs és un orgull per tots aquells que han format part de la seva història, com també ho és per la directora del centre, Miren Landete, que després de 30 anys de relació amb l'escola han forjat una gran estima: «Fa 30 anys el meu fill gran va anar al Teresa Miquel i Pàmies i, pocs anys després, vaig passar a ser part del claustre de l'escola». Una llarga trajectòria que permet a Landete recordar els orígens del centre que avui dia dirigeix des de ja fa 4 anys: «Quan van adjudicar al meu fill l'escola estava a l'avinguda Països Catalans, en la cantonada amb la carretera de Falset, en aules prefabricades».
«Recordo que quan ens van dir que anava allí jo vaig dir: 'I això és una escola?'. Quan penses en una escola t'imagines un edifici!», admet Landete amb una rialla, alhora que apunta que ràpidament va aprendre que «una escola no la fa un edifici, la fan les persones»: «L'escola la fan les persones que treballem allí, les famílies i els nens. Recordo que van ser uns anys molt bonics a les aules prefabricades». Ara ja fa 21 anys que l'Escola es va traslladar més cap al sud, concretament al passeig de Misericòrdia en el seu edifici actual. El que havia començat com una humil escola, actualment disposa de dues línies que, recentment, també ha obert un tercer grup de 6è i un de 4t per donar resposta a les necessitats d'una ciutat en creixement. En total, més de 400 alumnes assisteixen avui dia al centre.
Descobrir els orígens
Ara bé, aprofitant l'efemèride l'objectiu des del centre és donar a conèixer els orígens i la història del centre: «Hi ha molta gent que ni tan sols sap que abans l'escola estava en un altre lloc». Precisament, el motiu d'obertura 4 dècades enrere d'aquest centre en la seva ubicació anterior va ser per oferir noves places en una zona de la ciutat en creixement: «L'Escola Prat de la Riba en aquell moment ja no podia assumir més, per aquest motiu van decidir fer la nova escola». Ara bé, el curs 1985-1986 va començar el mes de setembre amb els primers alumnes de l'Escola Teresa Miquel i Pàmies situats a l'Escola General Prim, ja que l'escola no va començar a funcionar fins al mes d'octubre: «Part del claustre de General Prim va passar a ser el claustre del Teresa Miquel i Pàmies».
Un altre element important en la seva història és, precisament, el seu nom, en honor a Teresa Miquel i Pàmies (1900-1988), una pedagoga i mestra reusenca «molt avançada per la seva època». «Era una persona molt instruïda, que parlava francès i llatí, defensora de la llengua catalana i quan no es podia ensenyar la llengua ella ho feia a casa seva de forma altruista», reivindica la directora del centre que ret homenatge a la mestra. «Aprofitant la celebració dels 40 anys vaig poder conèixer la seva neboda, que l'havia conegut de manera molt estreta, i em va explicar que era una persona molt afectuosa i que s'estimava molt la llengua catalana, tot i que després durant les classes era molt recte!».
Celebració
Per tal de celebrar l'efemèride el centre s'ha engalanat per l'ocasió amb decoració dedicada a l'aniversari i els alumnes han estudiat i aprofundit en la història de Teresa Miquel i Pàmies. A la vegada, el passat mes de novembre es va dur a terme l'acte oficial de celebració dels 40 anys en què van assistir autoritats, exalumnes, exprofessors, exdirectors i famílies de l'escola. A més, també pretenen editar un petit llibre aprofitant l'avinentesa: «La història d'una escola de Reus no deixa de ser història també de Reus. Amb aquest llibre volem explicar la història del centre, de la senyoreta Teresa Miquel i Pàmies i com ho hem celebrat».
